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Boney M. - Ma Baker (Orange) (0198029467413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boney M. - Ma Baker (Orange) (0198029467413) виниловая пластинка

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Boney M. - Ma Baker (Orange) (0198029467413) виниловая пластинка - фото 1
Boney M. - Ma Baker (Orange) (0198029467413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Ma Baker
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boney M. - Ma Baker (Orange) (0198029467413) виниловая пластинка - фото 1
  • Boney M. - Ma Baker (Orange) (0198029467413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718095
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Boney M. - Ma Baker (Orange) (0198029467413) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029467413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Ma Baker
Жанр
Диско
Трек-лист
Ma Baker, Ma Baker - Radio Edit, Ma Baker - Club Mix, Ma Baker - Remix '93, Мa Baker - Blank & Jones Extended Remix, Ma Baker - Bernasconi vs. Frisco Disco Mix, A Woman Can Change A Man - B-Side, Still I'm Sad - B-Side
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
50 Years Of Boney M.
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boney M. - Ma Baker (Orange) (0198029467413) виниловая пластинка

«Ma Baker» — четвертый сингл Boney M. и мировой хит 1977 года. На виниле ярко-оранжевого цвета, который соответствует его энергичному звучанию



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Boney M. - Ma Baker (Orange) (0198029467413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029467413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Ma Baker
Жанр
Диско
Трек-лист
Ma Baker, Ma Baker - Radio Edit, Ma Baker - Club Mix, Ma Baker - Remix '93, Мa Baker - Blank & Jones Extended Remix, Ma Baker - Bernasconi vs. Frisco Disco Mix, A Woman Can Change A Man - B-Side, Still I'm Sad - B-Side
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
50 Years Of Boney M.
Страна производитель
США
Описание
«Ma Baker» — четвертый сингл Boney M. и мировой хит 1977 года. На виниле ярко-оранжевого цвета, который соответствует его энергичному звучанию


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boney M. - Ma Baker (Orange) (0198029467413) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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