Led Zeppelin - Live At Fillmore West, San Francisco 1969 (Coral Red) (9003829977448) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live At Fillmore West, San Francisco 1969
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718088
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live At Fillmore West, San Francisco 1969
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
White Summer, Babe I'm Gonna Leave You, Killing Floor, As Long As I Have You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Live At Fillmore West, San Francisco 1969 (Coral Red) (9003829977448) виниловая пластинка
Концертная запись Led Zeppelin, сделанная во время их первого концертного тура по США и Канаде в 1968-69 годах. Это выступление было записано 9 января 1969 года и стало первым из четырех шоу в Filmore West в Сан-Франциско, Калифорния. Отыграв этот тур, группа добилась ошеломляющего успеха, и в 1969 году были сразу запланированы еще два тура по Северной Америке.
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Теги товара: Led Zeppelin, Цветной винил
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live At Fillmore West, San Francisco 1969
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
White Summer, Babe I'm Gonna Leave You, Killing Floor, As Long As I Have You
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Концертная запись Led Zeppelin, сделанная во время их первого концертного тура по США и Канаде в 1968-69 годах. Это выступление было записано 9 января 1969 года и стало первым из четырех шоу в Filmore West в Сан-Франциско, Калифорния. Отыграв этот тур, группа добилась ошеломляющего успеха, и в 1969 году были сразу запланированы еще два тура по Северной Америке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin, Цветной винил
Led Zeppelin - Live At Fillmore West, San Francisco 1969 (Coral Red) (9003829977448) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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