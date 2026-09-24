Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка
«Borderland» — новый, пятнадцатый альбом финской метал-группы Amorphis. Издание на золотом виниле в гейтфолде «Borderland» — первый альбом Amorphis, записанный совместно с датским продюсером Якобом Хансеном. У Amorphis очень самобытное звучание и уникальный подход к созданию музыки. Шесть ярких личностей в группе, естественно, привносят свои собственные сложности в процесс производства, особенно для продюсера. Хансен был выбран по нескольким важным причинам: он работал с впечатляюще разнообразным кругом артистов и является невероятно спокойным, креативным и изобретательным продюсером. Автором текстов песен вновь стал Пекка Кайнулайнен, а обложку альбома создала голландская художница Маральд Ван Хаастерен. Пекка Кайнулайнен описывает темы альбома следующим образом: «Поколения до нас, наши предки, тоже пережили смерть и разрушение. В честь мифологии человечества и слушателей Amorphis я написал тексты песен, которые, надеюсь, передают то смирение и силу, на которые всегда полагалось человечество».
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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