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Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка

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Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
A SAUCERFUL OF SECRETS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718074
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0888751841918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
A SAUCERFUL OF SECRETS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Let There Be More Light, Remember A Day, Set The Controls For The Heart Of The Sun, Corporal Clegg, A Saucerful Of Secrets, See-Saw, Jugband Blues
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let There Be More Light, Remember A Day, Set The Controls For The Heart Of The Sun, Corporal Clegg, A Saucerful Of Secrets, See-Saw, Jugband Blues



Теги товара: Pink Floyd

Отзывы о товаре Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0888751841918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
A SAUCERFUL OF SECRETS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Let There Be More Light, Remember A Day, Set The Controls For The Heart Of The Sun, Corporal Clegg, A Saucerful Of Secrets, See-Saw, Jugband Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let There Be More Light, Remember A Day, Set The Controls For The Heart Of The Sun, Corporal Clegg, A Saucerful Of Secrets, See-Saw, Jugband Blues


Теги товара: Pink Floyd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets (0888751841918) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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