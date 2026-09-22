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Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка

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Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Nos Alive Festival Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718062
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Характеристики

Бренд
Parachute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parachute
Barcode
[0803341593046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Nos Alive Festival Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Everything Counts, Stripped, Enjoy The Silence, Never Let Me Down Again, Home, Walking In My Shoes, I Feel You, Personal Jesus
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка

Четырнадцатый студийный альбом Depeche Mode, "Spirit", был выпущен в марте 2017 года. Этот альбом стал последним студийным релизом группы с участием её сооснователя и клавишника Энди Флетчера, который скончался 26 мая 2022 года. 11 октября 2016 года группа объявила о своём туре Global Spirit Tour, призванном поддержать альбом. Тур стартовал 5 мая 2017 года в Стокгольме (Швеция) и завершился 25 июля 2018 года в Берлине (Германия). Global Spirit Tour стал крупнейшим туром Depeche Mode, собрав более 3 миллионов фанатов по всему миру. Финальные два концерта были записаны для их концертного фильма и документального проекта "Spirits in the Forest", вышедшего в кинотеатрах в ноябре 2019 года. Одним из самых ярких выступлений тура стал концерт на фестивале Nos Alive - ежегодном музыкальном и художественном празднике, проводимом на берегу реки Алжеш недалеко от Лиссабона (Португалия). Depeche Mode выступили на сцене Nos Alive вечером в субботу, 8 июля, представив действительно выдающееся шоу, которое до сих пор остается фаворитом среди поклонников. Концерт был записан для прямого радиовещания на FM-радио, и теперь всё выступление, которое группа исполнила в тот тёплый летний вечер 2017 года, полностью представлено в этом новом двухдисковом издании.



Теги товара: Depeche Mode, New Wave

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Характеристики
Бренд
Parachute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parachute
Barcode
[0803341593046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Nos Alive Festival Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Everything Counts, Stripped, Enjoy The Silence, Never Let Me Down Again, Home, Walking In My Shoes, I Feel You, Personal Jesus
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Четырнадцатый студийный альбом Depeche Mode, "Spirit", был выпущен в марте 2017 года. Этот альбом стал последним студийным релизом группы с участием её сооснователя и клавишника Энди Флетчера, который скончался 26 мая 2022 года. 11 октября 2016 года группа объявила о своём туре Global Spirit Tour, призванном поддержать альбом. Тур стартовал 5 мая 2017 года в Стокгольме (Швеция) и завершился 25 июля 2018 года в Берлине (Германия). Global Spirit Tour стал крупнейшим туром Depeche Mode, собрав более 3 миллионов фанатов по всему миру. Финальные два концерта были записаны для их концертного фильма и документального проекта "Spirits in the Forest", вышедшего в кинотеатрах в ноябре 2019 года. Одним из самых ярких выступлений тура стал концерт на фестивале Nos Alive - ежегодном музыкальном и художественном празднике, проводимом на берегу реки Алжеш недалеко от Лиссабона (Португалия). Depeche Mode выступили на сцене Nos Alive вечером в субботу, 8 июля, представив действительно выдающееся шоу, которое до сих пор остается фаворитом среди поклонников. Концерт был записан для прямого радиовещания на FM-радио, и теперь всё выступление, которое группа исполнила в тот тёплый летний вечер 2017 года, полностью представлено в этом новом двухдисковом издании.


Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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