Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка
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Описание товара Depeche Mode - Nos Alive Festival Vol.2 (Clear) (0803341593046) виниловая пластинка
Четырнадцатый студийный альбом Depeche Mode, "Spirit", был выпущен в марте 2017 года. Этот альбом стал последним студийным релизом группы с участием её сооснователя и клавишника Энди Флетчера, который скончался 26 мая 2022 года. 11 октября 2016 года группа объявила о своём туре Global Spirit Tour, призванном поддержать альбом. Тур стартовал 5 мая 2017 года в Стокгольме (Швеция) и завершился 25 июля 2018 года в Берлине (Германия). Global Spirit Tour стал крупнейшим туром Depeche Mode, собрав более 3 миллионов фанатов по всему миру. Финальные два концерта были записаны для их концертного фильма и документального проекта "Spirits in the Forest", вышедшего в кинотеатрах в ноябре 2019 года. Одним из самых ярких выступлений тура стал концерт на фестивале Nos Alive - ежегодном музыкальном и художественном празднике, проводимом на берегу реки Алжеш недалеко от Лиссабона (Португалия). Depeche Mode выступили на сцене Nos Alive вечером в субботу, 8 июля, представив действительно выдающееся шоу, которое до сих пор остается фаворитом среди поклонников. Концерт был записан для прямого радиовещания на FM-радио, и теперь всё выступление, которое группа исполнила в тот тёплый летний вечер 2017 года, полностью представлено в этом новом двухдисковом издании.
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Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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