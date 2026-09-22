Slayer - He Repentless Killogy (Transparent Orange) (4065629738617) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
He Repentless Killogy
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718052
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629738617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
He Repentless Killogy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Delusions Of Saviour (live), Repentless (live), The Antichrist (live), Disciple (live), Postmortem (live), Hate Worldwide (live), War Ensemble (live), When The Stillness Comes (live), You Against You (live), Mandatory Suicide (live), Hallowed Point (live), Dead Skin Mask (live), Born Of Fire (live), Cast The First Stone (live), Bloodline (live), Seasons In The Abyss (live), Hell Awaits (live), South Of Heaven (live), Raining Blood (live), Chemical Warfare (live), Angel Of Death (live)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Slayer - He Repentless Killogy (Transparent Orange) (4065629738617) виниловая пластинка
Slayer — американская метал-группа, созданная гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом в Хантингтон-Парке, штат Калифорния, в 1981 году; наряду с Ханнеманом и Кингом первую инкарнацию коллектива, ставшую классической, составили басист и вокалист Том Арайя и ударник Дэйв Ломбардо. Группа возглавила музыкальное движение американского трэш-метала в 1986 году после выпуска своего альбома Reign in Blood, который считается лучшим достижением группы и "классикой трэш-метала". Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в "большую четвёрку трэш-метала".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629738617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
He Repentless Killogy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Delusions Of Saviour (live), Repentless (live), The Antichrist (live), Disciple (live), Postmortem (live), Hate Worldwide (live), War Ensemble (live), When The Stillness Comes (live), You Against You (live), Mandatory Suicide (live), Hallowed Point (live), Dead Skin Mask (live), Born Of Fire (live), Cast The First Stone (live), Bloodline (live), Seasons In The Abyss (live), Hell Awaits (live), South Of Heaven (live), Raining Blood (live), Chemical Warfare (live), Angel Of Death (live)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Slayer — американская метал-группа, созданная гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом в Хантингтон-Парке, штат Калифорния, в 1981 году; наряду с Ханнеманом и Кингом первую инкарнацию коллектива, ставшую классической, составили басист и вокалист Том Арайя и ударник Дэйв Ломбардо. Группа возглавила музыкальное движение американского трэш-метала в 1986 году после выпуска своего альбома Reign in Blood, который считается лучшим достижением группы и "классикой трэш-метала". Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в "большую четвёрку трэш-метала".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Slayer - He Repentless Killogy (Transparent Orange) (4065629738617) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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