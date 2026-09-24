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Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange & Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange & Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка

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Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 1
Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 2
Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 3
Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 4
Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 5
Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 6
Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 7
Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 8
Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 9
Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Relixiv
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 1
  • Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 2
  • Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 3
  • Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 4
  • Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 5
  • Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 6
  • Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 7
  • Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 8
  • Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 9
  • Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange &amp; Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange & Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361353438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Relixiv
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Within Your Eyes, Love, Loaded Rack, Bats in the Belfry, A Pound of Flesh, Keeper, Wheelz, The Mark, Play the Ace, Old School
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange & Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Within Your Eyes, Love, Loaded Rack, Bats in the Belfry, A Pound of Flesh, Keeper, Wheelz, The Mark, Play the Ace, Old School

Отзывы о товаре Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange & Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361353438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Relixiv
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Within Your Eyes, Love, Loaded Rack, Bats in the Belfry, A Pound of Flesh, Keeper, Wheelz, The Mark, Play the Ace, Old School
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Within Your Eyes, Love, Loaded Rack, Bats in the Belfry, A Pound of Flesh, Keeper, Wheelz, The Mark, Play the Ace, Old School
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Overkill - Relixiv (Yellow W/ Orange & Black Splatter) (0727361353438) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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