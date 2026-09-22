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Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка

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Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 1
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 2
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 3
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 4
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 5
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 6
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 7
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 8
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 9
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 10
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 11
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 12
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 13
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 14
Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exploited
Альбом (сингл)
Beat The Bastards
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 1
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 2
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 3
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 4
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 5
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 6
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 7
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 8
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 9
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 10
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 11
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 12
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 13
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 14
  • Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718048
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361327040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exploited
Альбом (сингл)
Beat The Bastards
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beat The Bastards, Affected By Them, Don't Blame Me, Law For The Rich, System Fucked Up, They Lie, If You're Sad, Fightback, Massacre Of Innocents, Police TV, Sea Of Blood, 15 Years, Serial Killer, Let’s Start A War (Live), The Massacre (Live), Dogs Of War (Live), Noize Annoys (Live)/5.UK ’82 (Live), Lie To Me (Live), Dead Cities (Live), Chaos Is My Life (Live)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Exploited - Beat The Bastards (Transparent Red W/ Black Splatter) (0727361327040) виниловая пластинка

«Beat the Bastards» — седьмой студийный альбом шотландской панк-рок-группы The Exploited, выпущенный в 1996 году Лимитированное переиздание хардкорной классики на цветном виниле. Переиздание включает концертные записи на стороне D в качестве бонуса.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361327040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exploited
Альбом (сингл)
Beat The Bastards
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beat The Bastards, Affected By Them, Don't Blame Me, Law For The Rich, System Fucked Up, They Lie, If You're Sad, Fightback, Massacre Of Innocents, Police TV, Sea Of Blood, 15 Years, Serial Killer, Let’s Start A War (Live), The Massacre (Live), Dogs Of War (Live), Noize Annoys (Live)/5.UK ’82 (Live), Lie To Me (Live), Dead Cities (Live), Chaos Is My Life (Live)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Beat the Bastards» — седьмой студийный альбом шотландской панк-рок-группы The Exploited, выпущенный в 1996 году Лимитированное переиздание хардкорной классики на цветном виниле. Переиздание включает концертные записи на стороне D в качестве бонуса.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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