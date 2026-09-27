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Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка

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Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 1
Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 2
Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 3
Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 4
Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 5
Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 6
Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alcest
Альбом (сингл)
Les Chants De Laurore
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 1
  • Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 2
  • Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 3
  • Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 4
  • Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 5
  • Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 6
  • Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718042
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка
2 920 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629692216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alcest
Альбом (сингл)
Les Chants De Laurore
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Komorebi, L'Envol, Am?thyste, Flamme Jumelle, R?miniscence, L'Enfant de la Lune, L'Adieu
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка

"Les Chants de l'Aurore" - седьмой студийный альбом французской пост-блэк-метал-группы Alcest, выпущенный в 2024 году. Он представляет собой смесь чистого и резкого вокала, гитар, баса, синтезаторов, фортепиано и глокеншпиля, все в исполнении Нейджа, с Винтерхальтером на барабанах и перкуссии. Микшированием занимался Кристоф Эдрич, который работал с Leprous, Hypno5e и Rendezvous Point. За мастеринг отвечал Мика Юсила, известный своей работой с Hector, Nymfodite, Valtiokolhoosi. Лимитированное издание представлено на прозрачно-желтом виниле. Alcest - французская группа из города Баньоль-сюр-Сез. Её лидером и основателем является Neige (Стефан Пу). Группа была образована в 1999 году как сольный блэк-метал-проект Нежа, вскоре превратившийся в трио. Но, сразу после релиза их первого демо в 2001 году, участники группы Аэгнор и Аргот покинули группу. В 2009 году барабанщик Винтерхальтер из Les Discrets (бывший участник Peste Noire) присоединился к студийному составу Alcest после 8 лет, в течение которых Неж был единственным постоянным участником. Группа является первооткрывателем жанра блэкгейз, благодаря их мини-альбому "Le Secret", выпущенному в 2005.

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629692216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alcest
Альбом (сингл)
Les Chants De Laurore
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Komorebi, L'Envol, Am?thyste, Flamme Jumelle, R?miniscence, L'Enfant de la Lune, L'Adieu
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Les Chants de l'Aurore" - седьмой студийный альбом французской пост-блэк-метал-группы Alcest, выпущенный в 2024 году. Он представляет собой смесь чистого и резкого вокала, гитар, баса, синтезаторов, фортепиано и глокеншпиля, все в исполнении Нейджа, с Винтерхальтером на барабанах и перкуссии. Микшированием занимался Кристоф Эдрич, который работал с Leprous, Hypno5e и Rendezvous Point. За мастеринг отвечал Мика Юсила, известный своей работой с Hector, Nymfodite, Valtiokolhoosi. Лимитированное издание представлено на прозрачно-желтом виниле. Alcest - французская группа из города Баньоль-сюр-Сез. Её лидером и основателем является Neige (Стефан Пу). Группа была образована в 1999 году как сольный блэк-метал-проект Нежа, вскоре превратившийся в трио. Но, сразу после релиза их первого демо в 2001 году, участники группы Аэгнор и Аргот покинули группу. В 2009 году барабанщик Винтерхальтер из Les Discrets (бывший участник Peste Noire) присоединился к студийному составу Alcest после 8 лет, в течение которых Неж был единственным постоянным участником. Группа является первооткрывателем жанра блэкгейз, благодаря их мини-альбому "Le Secret", выпущенному в 2005.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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