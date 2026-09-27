Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка
"Les Chants de l'Aurore" - седьмой студийный альбом французской пост-блэк-метал-группы Alcest, выпущенный в 2024 году. Он представляет собой смесь чистого и резкого вокала, гитар, баса, синтезаторов, фортепиано и глокеншпиля, все в исполнении Нейджа, с Винтерхальтером на барабанах и перкуссии. Микшированием занимался Кристоф Эдрич, который работал с Leprous, Hypno5e и Rendezvous Point. За мастеринг отвечал Мика Юсила, известный своей работой с Hector, Nymfodite, Valtiokolhoosi. Лимитированное издание представлено на прозрачно-желтом виниле. Alcest - французская группа из города Баньоль-сюр-Сез. Её лидером и основателем является Neige (Стефан Пу). Группа была образована в 1999 году как сольный блэк-метал-проект Нежа, вскоре превратившийся в трио. Но, сразу после релиза их первого демо в 2001 году, участники группы Аэгнор и Аргот покинули группу. В 2009 году барабанщик Винтерхальтер из Les Discrets (бывший участник Peste Noire) присоединился к студийному составу Alcest после 8 лет, в течение которых Неж был единственным постоянным участником. Группа является первооткрывателем жанра блэкгейз, благодаря их мини-альбому "Le Secret", выпущенному в 2005.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитThe Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) вини...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитK.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) винил...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитBonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитNecrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитNight Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитOmnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитFrozen Soul - Encased In Ice (EP) (0194399071618) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитSanguisugabogg - Pornographic Seizures (EP) (0194399327715) вини...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитThe Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитDespised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (019439927921...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитSlaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитSpiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Alcest - Les Chants De Laurore (Transparent Yellow) (4065629692216) виниловая пластинка