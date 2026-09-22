Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Sing And Dance
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718034
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Sing And Dance
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Oh Dear, How's Your Heart Doing, Going Home, People, Once (Album Version), Breeze, Sing and Dance, Yes I Am, Moonlight, Gone with the Madness, How It Feels
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oh Dear, How's Your Heart Doing, Going Home, People, Once (Album Version), Breeze, Sing and Dance, Yes I Am, Moonlight, Gone with the Madness, How It Feels
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Sing And Dance
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Oh Dear, How's Your Heart Doing, Going Home, People, Once (Album Version), Breeze, Sing and Dance, Yes I Am, Moonlight, Gone with the Madness, How It Feels
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oh Dear, How's Your Heart Doing, Going Home, People, Once (Album Version), Breeze, Sing and Dance, Yes I Am, Moonlight, Gone with the Madness, How It Feels
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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