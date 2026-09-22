Top.Mail.Ru
Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка - фото 1
Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Sing And Dance
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка - фото 1
  • Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718034
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Sing And Dance
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Oh Dear, How's Your Heart Doing, Going Home, People, Once (Album Version), Breeze, Sing and Dance, Yes I Am, Moonlight, Gone with the Madness, How It Feels
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oh Dear, How's Your Heart Doing, Going Home, People, Once (Album Version), Breeze, Sing and Dance, Yes I Am, Moonlight, Gone with the Madness, How It Feels



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Sing And Dance
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Oh Dear, How's Your Heart Doing, Going Home, People, Once (Album Version), Breeze, Sing and Dance, Yes I Am, Moonlight, Gone with the Madness, How It Feels
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oh Dear, How's Your Heart Doing, Going Home, People, Once (Album Version), Breeze, Sing and Dance, Yes I Am, Moonlight, Gone with the Madness, How It Feels


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sophie Zelmani - Sing And Dance (Crystal Clear) (8719262040212) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...