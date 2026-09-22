Us3 - Hand On The Torch (0600753948095) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Us3
Альбом (сингл)
Hand On The Torch
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718031
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753948095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Us3
Альбом (сингл)
Hand On The Torch
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cantaloop (Flip Fantasia), I Got It Goin' On, Different Rhythms Different People, It's Like That, Just Another Brother, Cruisin', I Go To Work, Tukka Yoot's Riddim, Knowledge Of Self, Lazy Day, Eleven Long Years, Make Tracks, The Darkside
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Us3 - Hand On The Torch (0600753948095) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cantaloop (Flip Fantasia), I Got It Goin' On, Different Rhythms Different People, It's Like That, Just Another Brother, Cruisin', I Go To Work, Tukka Yoot's Riddim, Knowledge Of Self, Lazy Day, Eleven Long Years, Make Tracks, The Darkside
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (0093624971948) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJohnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитDavid Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитCalvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) винилова...
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753948095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Us3
Альбом (сингл)
Hand On The Torch
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cantaloop (Flip Fantasia), I Got It Goin' On, Different Rhythms Different People, It's Like That, Just Another Brother, Cruisin', I Go To Work, Tukka Yoot's Riddim, Knowledge Of Self, Lazy Day, Eleven Long Years, Make Tracks, The Darkside
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cantaloop (Flip Fantasia), I Got It Goin' On, Different Rhythms Different People, It's Like That, Just Another Brother, Cruisin', I Go To Work, Tukka Yoot's Riddim, Knowledge Of Self, Lazy Day, Eleven Long Years, Make Tracks, The Darkside
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Us3 - Hand On The Torch (0600753948095) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Us3 - Hand On The Torch (0600753948095) виниловая пластинка