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Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка

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Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка - фото 1
Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка - фото 2
Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ian Hunter
Альбом (сингл)
Ian Hunter
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка - фото 1
  • Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка - фото 2
  • Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718015
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Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка
3 730 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ian Hunter
Альбом (сингл)
Ian Hunter
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Once Bitten Twice Shy, You Love, Lounge Lizard, Boy, 3,000 Miles From Here, The Truth, The Whole Truth, Nuthin' But The Truth, It Ain't Easy When You Fall/Shades Off, I Get So Excited
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка

Лимитированный тираж в 750 пронумерованных экземпляров на красном 180-граммовом аудиофильском виниле. «Ian Hunter» — первый сольный альбом Иэна Хантера из группы Mott The Hoople, выпущенный в 1975 году. Это также первый из многих сольных альбомов, над которыми он сотрудничал с гитаристом Миком Ронсоном. Покинув Mott The Hoople в начале 1975 года, Иэн Хантер сразу же с головой окунулся в запись этого сольного дебютного альбома, получившего его имя. Неудивительно, что в нём сохранилось немало глэм-рокового очарования прежней группы Хантера. «The Truth, The Whole Truth, Nothing But The Truth» и «I Get So Excited» — энергичные треки, сочетающие в себе энергичные хард-роковые риффы и продуманные тексты, что напоминает лучшие моменты Mott The Hoople. Тексты Иэна Хантера сквозят в каждой песне, демонстрируя его совершенно индивидуальный подход и интеллект. Сингл «Once Bitten, Twice Shy» стал его первым и последним синглом, вошедшим в топ-20 Великобритании. Ещё один яркий трек — «It Ain't Easy When You Fall» — трогательная дань памяти погибшему другу. Всем, кто интересуется лучшими моментами глэм-рока 70-х, стоит послушать эту классику.

Отзывы о товаре Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ian Hunter
Альбом (сингл)
Ian Hunter
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Once Bitten Twice Shy, You Love, Lounge Lizard, Boy, 3,000 Miles From Here, The Truth, The Whole Truth, Nuthin' But The Truth, It Ain't Easy When You Fall/Shades Off, I Get So Excited
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лимитированный тираж в 750 пронумерованных экземпляров на красном 180-граммовом аудиофильском виниле. «Ian Hunter» — первый сольный альбом Иэна Хантера из группы Mott The Hoople, выпущенный в 1975 году. Это также первый из многих сольных альбомов, над которыми он сотрудничал с гитаристом Миком Ронсоном. Покинув Mott The Hoople в начале 1975 года, Иэн Хантер сразу же с головой окунулся в запись этого сольного дебютного альбома, получившего его имя. Неудивительно, что в нём сохранилось немало глэм-рокового очарования прежней группы Хантера. «The Truth, The Whole Truth, Nothing But The Truth» и «I Get So Excited» — энергичные треки, сочетающие в себе энергичные хард-роковые риффы и продуманные тексты, что напоминает лучшие моменты Mott The Hoople. Тексты Иэна Хантера сквозят в каждой песне, демонстрируя его совершенно индивидуальный подход и интеллект. Сингл «Once Bitten, Twice Shy» стал его первым и последним синглом, вошедшим в топ-20 Великобритании. Ещё один яркий трек — «It Ain't Easy When You Fall» — трогательная дань памяти погибшему другу. Всем, кто интересуется лучшими моментами глэм-рока 70-х, стоит послушать эту классику.
Самовывоз
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Отзывы


Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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