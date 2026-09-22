Blue Oyster Cult - Dont Fear The Reaper: The Best Of Blue Oyster Cult (8719262040267) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Dont Fear The Reaper: The Best Of Blue Oyster Cult
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718012
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Dont Fear The Reaper: The Best Of Blue Oyster Cult
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cities On Flame With Rock And Roll, The Red & The Black, Flaming Telepaths, Astronomy, This Ain't The Summer Of Love, (Don't Fear) The Reaper, I Love The Night, Goin' Through The Motions, Godzilla, In Thee, The Marshall Plan, Black Blade, Joan Crawford, Burnin' For You, Shooting Shark, Take Me Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blue Oyster Cult - Dont Fear The Reaper: The Best Of Blue Oyster Cult (8719262040267) виниловая пластинка
Вышедший в 2000 году альбом Don't Fear The Reaper : The Best of Blue ?yster Cult представляет собой полноценный сборник самых знаковых треков легендарной карьеры Blue ?yster Cult . Альбом охватывает период с начала 1970-х до их успеха в 1980-х и включает такие хиты, как легендарная « Don't Fear The Reaper », мощная « Godzilla » и завораживающая « Burnin' for You ». Самая полная коллекция записей хард-рок-группы, проданной тиражом в 25 миллионов экземпляров, представлена ??здесь на черном виниле плотностью 180 г.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Dont Fear The Reaper: The Best Of Blue Oyster Cult
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cities On Flame With Rock And Roll, The Red & The Black, Flaming Telepaths, Astronomy, This Ain't The Summer Of Love, (Don't Fear) The Reaper, I Love The Night, Goin' Through The Motions, Godzilla, In Thee, The Marshall Plan, Black Blade, Joan Crawford, Burnin' For You, Shooting Shark, Take Me Away
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Вышедший в 2000 году альбом Don't Fear The Reaper : The Best of Blue ?yster Cult представляет собой полноценный сборник самых знаковых треков легендарной карьеры Blue ?yster Cult . Альбом охватывает период с начала 1970-х до их успеха в 1980-х и включает такие хиты, как легендарная « Don't Fear The Reaper », мощная « Godzilla » и завораживающая « Burnin' for You ». Самая полная коллекция записей хард-рок-группы, проданной тиражом в 25 миллионов экземпляров, представлена ??здесь на черном виниле плотностью 180 г.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Blue Oyster Cult - Dont Fear The Reaper: The Best Of Blue Oyster Cult (8719262040267) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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