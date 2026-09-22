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Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies Volume 4
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718009
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Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies Volume 4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ain't No Sunshine (Late Night Jazz Mix) - Karen Souza, White Flag - The Cooltrane Quartet, Too Good at Goodbyes - Cassandra Beck, Every Rose Has Its Thorn - Dinah Eastwood, Sure Know Something - 48th St. Collective, I Just Wanna Stop - Michelle Simonal, Cryin' - Sarah Menescal, Say Say Say - Eve St. Jones, Back to Life - The Cooltrane Quartet, My One and Only Love - Karen Souza, Hunting High and Low - Sarah Menescal, All the Love - Amazonics, It's My Life - Ituana, Cars and Girls - Groove Da Pra
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ain't No Sunshine (Late Night Jazz Mix) - Karen Souza, White Flag - The Cooltrane Quartet, Too Good at Goodbyes - Cassandra Beck, Every Rose Has Its Thorn - Dinah Eastwood, Sure Know Something - 48th St. Collective, I Just Wanna Stop - Michelle Simonal, Cryin' - Sarah Menescal, Say Say Say - Eve St. Jones, Back to Life - The Cooltrane Quartet, My One and Only Love - Karen Souza, Hunting High and Low - Sarah Menescal, All the Love - Amazonics, It's My Life - Ituana, Cars and Girls - Groove Da Praia, Groove Is in the Heart - The Cooltrane Quartet, Maniac - Urselle, Girl, You'll Be a Woman Soon - Groovy Waters, Hope of Deliverance - Bristol Love, Undercover of the Night - Cassandra Beck, Latch (Feat. Shelly Sony) - Groove Da Praia



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies Volume 4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ain't No Sunshine (Late Night Jazz Mix) - Karen Souza, White Flag - The Cooltrane Quartet, Too Good at Goodbyes - Cassandra Beck, Every Rose Has Its Thorn - Dinah Eastwood, Sure Know Something - 48th St. Collective, I Just Wanna Stop - Michelle Simonal, Cryin' - Sarah Menescal, Say Say Say - Eve St. Jones, Back to Life - The Cooltrane Quartet, My One and Only Love - Karen Souza, Hunting High and Low - Sarah Menescal, All the Love - Amazonics, It's My Life - Ituana, Cars and Girls - Groove Da Pra
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ain't No Sunshine (Late Night Jazz Mix) - Karen Souza, White Flag - The Cooltrane Quartet, Too Good at Goodbyes - Cassandra Beck, Every Rose Has Its Thorn - Dinah Eastwood, Sure Know Something - 48th St. Collective, I Just Wanna Stop - Michelle Simonal, Cryin' - Sarah Menescal, Say Say Say - Eve St. Jones, Back to Life - The Cooltrane Quartet, My One and Only Love - Karen Souza, Hunting High and Low - Sarah Menescal, All the Love - Amazonics, It's My Life - Ituana, Cars and Girls - Groove Da Praia, Groove Is in the Heart - The Cooltrane Quartet, Maniac - Urselle, Girl, You'll Be a Woman Soon - Groovy Waters, Hope of Deliverance - Bristol Love, Undercover of the Night - Cassandra Beck, Latch (Feat. Shelly Sony) - Groove Da Praia


Теги товара: Цветной винил
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