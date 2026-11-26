Smokie - Light A Candle - The Christmas Album (5712192004128) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
The Christmas Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 718007
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Характеристики
Бренд
MMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMI
Barcode
[5712192004128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
The Christmas Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
It Won’t Be Christmas, Mary’s Boychild, Light A Candle, Have Yourself A Merry Little Christmas, A Spaceman Came Travelling, Silent Night, A Winters Tale, When A Child Is Born, O Holy Night, White Christmas, O Christmas Tree
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Smokie - Light A Candle - The Christmas Album (5712192004128) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Won’t Be Christmas, Mary’s Boychild, Light A Candle, Have Yourself A Merry Little Christmas, A Spaceman Came Travelling, Silent Night, A Winters Tale, When A Child Is Born, O Holy Night, White Christmas, O Christmas Tree
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Бренд
MMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMI
Barcode
[5712192004128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
The Christmas Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
It Won’t Be Christmas, Mary’s Boychild, Light A Candle, Have Yourself A Merry Little Christmas, A Spaceman Came Travelling, Silent Night, A Winters Tale, When A Child Is Born, O Holy Night, White Christmas, O Christmas Tree
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Won’t Be Christmas, Mary’s Boychild, Light A Candle, Have Yourself A Merry Little Christmas, A Spaceman Came Travelling, Silent Night, A Winters Tale, When A Child Is Born, O Holy Night, White Christmas, O Christmas Tree
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Smokie - Light A Candle - The Christmas Album (5712192004128) виниловая пластинка - стоимость товара 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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