David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Byrne
Альбом (сингл)
Who Is The Sky?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 718002
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401217835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Byrne
Альбом (сингл)
Who Is The Sky?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитFleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSt. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401217835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Byrne
Альбом (сингл)
Who Is The Sky?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка