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David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка

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David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка - фото 1
David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка - фото 2
David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Byrne
Альбом (сингл)
Who Is The Sky?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка - фото 1
  • David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка - фото 2
  • David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718002
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401217835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Byrne
Альбом (сингл)
Who Is The Sky?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth

Отзывы о товаре David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401217835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Byrne
Альбом (сингл)
Who Is The Sky?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Byrne - Who Is The Sky? (Lemon Yellow) (0191401217835) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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