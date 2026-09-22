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David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка

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David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 1
David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 2
David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 3
David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 4
David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 5
David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 6
David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Byrne
Альбом (сингл)
Who Is The Sky?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 1
  • David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 2
  • David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 3
  • David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 4
  • David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 5
  • David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 6
  • David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718001
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401217811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Byrne
Альбом (сингл)
Who Is The Sky?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401217811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Byrne
Альбом (сингл)
Who Is The Sky?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Laughs, When We Are Singing, My Apartment Is My Friend, A Door Called No, What Is the Reason for It?, I Met the Buddha at a Downtown Party, Don't Be Like That, The Avant Garde, Moisturizing Thing, I'm an Outsider, She Explains Things to Me, The Truth


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
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David Byrne - Who Is The Sky? (0191401217811) виниловая пластинка – стоимость товара 4630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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