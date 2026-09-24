W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка
The Last Command — второй студийный альбом американской хеви-метал-группы W.A.S.P., изданный в 1985 году. Издание на 180 г виниле Мастеринг на половинной скорости обеспечивает выдающееся и чистое звучание. Группа приступила к записи The Last Command в октябре 1984 года, процессом руководил продюсер мультиплатинового альбома «Metal Health» группы Quiet Riot Спенсер Проффер. Лирически альбом является продолжением дебютного альбома группы, W.A.S.P, с его тематикой секса, мести, жизни на улице и свободной езды. Песню «Wild Child» Блэки Лолес изначально написал для своих коллег — лос-анджелесского коллектива M?tley Cr?e — но бас-гитарист и автор песен Cr?e Никки Сикс отказался от «Wild Child», рассудив, что песня не подойдёт для вокального стиля их фронтмена Винса Нила. Таким образом W.A.S.P записали одну из наиболее известных своих композиций, которая с успехом исполняется на концертах по сей день. The Last Command стал «золотым» в США и Канаде.
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