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W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка

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W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 1
W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 2
W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 3
W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 4
W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 5
W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 6
W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 7
W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
Headless Children
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 1
  • W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 2
  • W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 3
  • W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 4
  • W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 5
  • W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 6
  • W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 7
  • W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717996
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Загружаем...
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W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка
4 080 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551825412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
Headless Children
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Heretic ( the Lost Child ), The Real Me, The Headless Children, Thunderhead, Mean Man, The Neutron Bomber, Mephisto Waltz, Forever Free, Maneater, Rebel in the F.d.g.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка

«The Headless Children» (с англ. — «Безголовые дети») — четвёртый студийный альбом американской группы W.A.S.P., изданный в 1989 году.

Отзывы о товаре W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551825412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
Headless Children
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Heretic ( the Lost Child ), The Real Me, The Headless Children, Thunderhead, Mean Man, The Neutron Bomber, Mephisto Waltz, Forever Free, Maneater, Rebel in the F.d.g.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Headless Children» (с англ. — «Безголовые дети») — четвёртый студийный альбом американской группы W.A.S.P., изданный в 1989 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


W.A.S.P. - Headless Children (Half-Speed) (0636551825412) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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