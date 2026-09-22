Slayer - Death Angels - Live (Red W/ Black Splatter) (0803341609884) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Slayer - Death Angels - Live (Red W/ Black Splatter) (0803341609884) виниловая пластинка
2LP — ограниченный тираж красного винила с черными брызгами. 14 классических хитов Slayer вживую! В их числе Repentless Postmortem War Ensemble Dead Skin Mask Seasons In The Abyss Hell Awaits South Of Heaven Raining Blood и многое другое! Группа Slayer, основанная в 1981 году, была одной из основателей «большой четвёрки» трэш-метал-групп, обревших известность благодаря популярности этого стиля в начале восьмидесятых. Наряду с Metallica, Anthrax и Megadeth, Slayer завоевали огромную аудиторию и продали более 5 миллионов альбомов только в США. Этот потрясающий виниловый комплект из двух пластинок запечатлел выступление группы вживую в 2017 году и включает такие легендарные хиты, как Black Magic, Raining Blood, Mandatory Suicide, South Of Heaven, Hell Awaits, Dead Skin Mask, Seasons In The Abyss, Disciple, Repentless и другие. Достойная дань уважения группе, которая на протяжении четырёх десятилетий вдохновляла и оказывала влияние на многих людей.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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