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Manfred Mann'S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Manfred Mann'S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка

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Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 1
Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 2
Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 3
Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 4
Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 5
Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 6
Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 7
Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Criminal Tango
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 1
  • Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 2
  • Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 3
  • Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 4
  • Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 5
  • Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 6
  • Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 7
  • Manfred Mann&#039;S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Manfred Mann'S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CREATURE MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CREATURE MUSIC
Barcode
[5060051334627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Criminal Tango
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Going Underground, Who Are The Mystery Kids?, Banquet, Killer On The Loose, Do Anything You Wanna Do, Rescue, You Got Me Right Through The Heart, Bulldog, Crossfire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manfred Mann'S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка

Criminal Tango - оригинальное английское издание 1986 года альбома рок-группы Manfred Mann's Earth Band, который был записан совместно с певцом и гитаристом Крисом Томпсоном. Конверт и винил в отличном состоянии. Британская рок-группа Manfred Mann's Earth Band была основана Манфредом Мэнном в 1971 году. Основатель коллектива клавишник Мэнн и гитарист-вокалист Мик Роджерс были единственными постоянными участниками группы, остальные музыканты постоянно менялись. Несмотря на длительный перерыв с 1987 по 1996 годы, коллектив и по сей день радует фанатов новыми альбомами и концертами.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Manfred Mann'S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CREATURE MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CREATURE MUSIC
Barcode
[5060051334627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Criminal Tango
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Going Underground, Who Are The Mystery Kids?, Banquet, Killer On The Loose, Do Anything You Wanna Do, Rescue, You Got Me Right Through The Heart, Bulldog, Crossfire
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Criminal Tango - оригинальное английское издание 1986 года альбома рок-группы Manfred Mann's Earth Band, который был записан совместно с певцом и гитаристом Крисом Томпсоном. Конверт и винил в отличном состоянии. Британская рок-группа Manfred Mann's Earth Band была основана Манфредом Мэнном в 1971 году. Основатель коллектива клавишник Мэнн и гитарист-вокалист Мик Роджерс были единственными постоянными участниками группы, остальные музыканты постоянно менялись. Несмотря на длительный перерыв с 1987 по 1996 годы, коллектив и по сей день радует фанатов новыми альбомами и концертами.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manfred Mann'S Earth Band - Criminal Tango (5060051334627) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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