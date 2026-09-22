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Сборник хитов Криса Нормана в составе рок-группы SMOKIE и сольных. Издание на черном виниле. Этот сборник прекрасно отражает свободный дух 1970-80-х и замечательно проходит испытание временем — тем самым демонстрируя, почему творчество Нормана и Smokie остается актуальным и по сей день.

Сборник хитов Криса Нормана в составе рок-группы SMOKIE и сольных. Издание на черном виниле. Этот сборник прекрасно отражает свободный дух 1970-80-х и замечательно проходит испытание временем — тем самым демонстрируя, почему творчество Нормана и Smokie остается актуальным и по сей день.

Chris Norman - Definitive Collection - Smokie And Solo Years (5712192003961) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.