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Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка

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Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 1
Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 2
Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 3
Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 4
Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 5
Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
The Unforgettable
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 1
  • Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 2
  • Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 3
  • Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 4
  • Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 5
  • Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717950
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021403]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
The Unforgettable
Жанр
Swing
Трек-лист
Unforgettable, Pretend, Smile, A Blossom Fell, Mona Lisa, (I Love You) For Sentimental Reasons, Too Young, When I Fall In Love, Somewhere Along The Way, Ramblin' Rose, Because You're Mine, Nature Boy, (Get Your Kicks On) Route 66, Answer Me, My Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Unforgettable, Pretend, Smile, A Blossom Fell, Mona Lisa, (I Love You) For Sentimental Reasons, Too Young, When I Fall In Love, Somewhere Along The Way, Ramblin' Rose, Because You're Mine, Nature Boy, (Get Your Kicks On) Route 66, Answer Me, My Love

Отзывы о товаре Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021403]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
The Unforgettable
Жанр
Swing
Трек-лист
Unforgettable, Pretend, Smile, A Blossom Fell, Mona Lisa, (I Love You) For Sentimental Reasons, Too Young, When I Fall In Love, Somewhere Along The Way, Ramblin' Rose, Because You're Mine, Nature Boy, (Get Your Kicks On) Route 66, Answer Me, My Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Unforgettable, Pretend, Smile, A Blossom Fell, Mona Lisa, (I Love You) For Sentimental Reasons, Too Young, When I Fall In Love, Somewhere Along The Way, Ramblin' Rose, Because You're Mine, Nature Boy, (Get Your Kicks On) Route 66, Answer Me, My Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nat King Cole - The Unforgettable (5711053021403) виниловая пластинка - по цене 3220 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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