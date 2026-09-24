Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black
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Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
6 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717929
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Характеристики
Бренд
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
6 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Type-A
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
100
Описание товара Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black
Внешний HDD WD My Passport [WDBR9S0060BBK-WESN] предназначен для хранения данных общим объемом 6 ТБ. С его помощью можно освободить место на компьютере и ускорить его работу. Накопитель WD My Passport [WDBR9S0060BBK-WESN] подключается к ПК с помощью интерфейса USB 3.2 Gen 1 Type-A с пропускной способностью 5 Гбит/с. Также на корпусе предусмотрен разъем USB 3.2 Gen1 micro-B. Сохранность и конфиденциальность данных на случай кражи или утраты накопителя обеспечивает функция защиты паролем. В комплекте к портативному HDD прилагается кабель для контакта с компьютером.
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Бренд
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
6 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Type-A
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Внешний HDD WD My Passport [WDBR9S0060BBK-WESN] предназначен для хранения данных общим объемом 6 ТБ. С его помощью можно освободить место на компьютере и ускорить его работу. Накопитель WD My Passport [WDBR9S0060BBK-WESN] подключается к ПК с помощью интерфейса USB 3.2 Gen 1 Type-A с пропускной способностью 5 Гбит/с. Также на корпусе предусмотрен разъем USB 3.2 Gen1 micro-B. Сохранность и конфиденциальность данных на случай кражи или утраты накопителя обеспечивает функция защиты паролем. В комплекте к портативному HDD прилагается кабель для контакта с компьютером.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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