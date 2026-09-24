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Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black

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Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото 1
Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото 2
Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото 3
Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото 4
Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
6 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото 1
  • Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото 2
  • Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото 3
  • Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото 4
  • Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717929
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Характеристики

Бренд
WD
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
6 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Type-A
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
100

Описание товара Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black

Внешний HDD WD My Passport [WDBR9S0060BBK-WESN] предназначен для хранения данных общим объемом 6 ТБ. С его помощью можно освободить место на компьютере и ускорить его работу. Накопитель WD My Passport [WDBR9S0060BBK-WESN] подключается к ПК с помощью интерфейса USB 3.2 Gen 1 Type-A с пропускной способностью 5 Гбит/с. Также на корпусе предусмотрен разъем USB 3.2 Gen1 micro-B. Сохранность и конфиденциальность данных на случай кражи или утраты накопителя обеспечивает функция защиты паролем. В комплекте к портативному HDD прилагается кабель для контакта с компьютером.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB (WDBR9S0060BBK-WESN) Black




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Характеристики
Бренд
WD
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
6 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Type-A
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD WD My Passport [WDBR9S0060BBK-WESN] предназначен для хранения данных общим объемом 6 ТБ. С его помощью можно освободить место на компьютере и ускорить его работу. Накопитель WD My Passport [WDBR9S0060BBK-WESN] подключается к ПК с помощью интерфейса USB 3.2 Gen 1 Type-A с пропускной способностью 5 Гбит/с. Также на корпусе предусмотрен разъем USB 3.2 Gen1 micro-B. Сохранность и конфиденциальность данных на случай кражи или утраты накопителя обеспечивает функция защиты паролем. В комплекте к портативному HDD прилагается кабель для контакта с компьютером.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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