Внешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G
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Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1.92 Тб
Интерфейс подключения
SATA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
189 350 руб.
В наличии
Код товара: 717917
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189 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1.92 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
Без салазок
Интерфейс подключения
SATA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х1
Вес, г.
50
Описание товара Внешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G
SSD Synology объёмом 1,92 ТБ — компактный накопитель в форм-факторе 2,5 дюйма для хранения большого объёма данных. Интерфейс SATA обеспечивает совместимость с соответствующими устройствами, а серебристый цвет придаёт модели аккуратный современный вид. Формат 2,5 дюйма удобен для размещения там, где важно сохранить свободное пространство.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1.92 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
Без салазок
Интерфейс подключения
SATA
Страна производитель
Китай
SSD Synology объёмом 1,92 ТБ — компактный накопитель в форм-факторе 2,5 дюйма для хранения большого объёма данных. Интерфейс SATA обеспечивает совместимость с соответствующими устройствами, а серебристый цвет придаёт модели аккуратный современный вид. Формат 2,5 дюйма удобен для размещения там, где важно сохранить свободное пространство.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G - данный товар вы можете купить по цене 189350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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