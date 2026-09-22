Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000400) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000400) Black
Внешний HDD Seagate One Touch [STKY1000400] собран в черном металлическом корпусе 2.5-дюймового форм-фактора. Устройство с объемом 1 ТБ предназначено для резервного копирования файлов и перемещения данных между мобильными и стационарными компьютерами. Для подключения к ПК используется интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A с пропускной способностью 5 Гбит/с. Внешний HDD Seagate One Touch [STKY1000400] поддерживается операционными системами Windows и macOS. Устройство получает питание от USB и не нуждается в дополнительном источнике энергии. Модель укомплектована интерфейсным кабелем. Благодаря компактности жесткий диск отличается удобством хранения и транспортировки.
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