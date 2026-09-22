Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey
Внешний жесткий диск Seagate — это надежное и стильное решение для хранения данных, объёмом 1 Тб, идеально подходящее для повседневного использования. Диск выполнен в компактном форм-факторе 2.5 дюйма, что делает его удобным для транспортировки и использования в качестве портативного хранилища. Современный интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволяет быстро копировать и загружать файлы. Это делает Seagate отличным выбором как для резервного копирования данных, так и для расширения памяти ноутбуков и ПК. Корпус устройства выполнен из качественного металла и пластика, что не только придаёт ему современный и элегантный внешний вид в серебристом цвете, но и обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Продукция бренда Seagate славится своей надёжностью и долговечностью, поэтому данный HDD станет отличным спутником для тех, кто ценит свои данные и нуждается в безопасном хранении информации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, Черные, toshiba 1 тб
Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH)
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HD720 черный (AHD720-1TU31-CBK)
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb темно-синий (AHV620S-1TU31-CBL)
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1
-
В наличииЦена 9 020 руб.2255 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Red (AHD330-1TU31...
-
В наличииЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитВнешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK...
-
В наличииЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитВнешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитВнешний HDD ADATA HD330 1TB синий (AHD330-1TU31-CBL)
-
В наличииЦена 9 280 руб.2320 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 1TB (STKM1000400)
-
В наличииЦена 9 280 руб.2320 руб. в СплитВнешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK)
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1...
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, Черные, toshiba 1 тб
Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, seagate 1 тб
Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey