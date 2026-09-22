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Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels

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Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 1
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 2
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 3
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 4
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 5
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 6
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 7
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 8
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 9
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 1
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 2
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 3
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 4
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 5
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 6
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 7
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 8
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 9
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Лопата
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина, мм
275
Общая длина, мм
79
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х28х28
Вес, г.
500

Описание товара Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels

Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Лопата
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина, мм
275
Общая длина, мм
79
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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