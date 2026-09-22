Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех
Движок для уборки снега, в отличие от традиционной зимней лопаты, предназначен для более быстрой очистки больших территорий. Ковш выполнен из полипропилена повышенной морозостойкости. Специальные ребра жесткости на полотне защищают рабочую часть от повреждений. Вместительный углубленный ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и комфортной. Бортики помогают удерживать снег внутри ковша. Кромка ковша оснащена стальной планкой, что обеспечивает ей исключительную прочность. П-образная рукоятка позволяет максимально эффективно прилагать усилия для перемещения ковша. Преимущества движка: Эффективное выполнение работ. Комфортное использование. Надежность. Долговечность.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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