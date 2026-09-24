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Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad купить с доставкой в Москве
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Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad

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Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 1
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 2
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 3
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 4
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 5
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 6
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 7
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 8
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 9
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 10
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 11
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 12
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 13
Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 1
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 2
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 3
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 4
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 5
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 6
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 7
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 8
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 9
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 10
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 11
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 12
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 13
  • Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717894
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad
3 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Ширина, см
71.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.6х0.23
Вес, кг.
3.92

Описание товара Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad

Скрепер-волокуша Palisad LUXE 61694 размером 595 x 715 x 1445 мм, с ковшом из полипропилена, колесами и рукояткой с ПВХ-накладкой, предназначен для уборки снега. Вместительный ковш позволяет перемещать большое количество снежной массы. 2 колеса упрощают передвижение и ускоряют работу. С помощью скрепера можно быстро расчистить дачный участок, придомовую территорию, пространство перед гаражом и т.д.

Преимущества

  • Надежность — ковш изготовлен из морозостойкого полипропилена и может использоваться при температуре до -50 °C.
  • Устойчивость к деформации — ковш усилен ребрами жесткости и выдерживает высокие нагрузки.
  • Эффективность — алюминиевая планка позволяет справляться с плотным, слежавшимся снегом, а также защищает рабочую кромку от износа.
  • Эргономичность — стальная П-образная рукоятка позволяет работать со значительным усилием, ПВХ-накладка обеспечивает удобный хват.
  • Комфортная работа — общая длина инструмента составляет 1445 мм, что снижает нагрузку на спину.

Отзывы о товаре Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Ширина, см
71.5
Страна производитель
Китай
Описание

Скрепер-волокуша Palisad LUXE 61694 размером 595 x 715 x 1445 мм, с ковшом из полипропилена, колесами и рукояткой с ПВХ-накладкой, предназначен для уборки снега. Вместительный ковш позволяет перемещать большое количество снежной массы. 2 колеса упрощают передвижение и ускоряют работу. С помощью скрепера можно быстро расчистить дачный участок, придомовую территорию, пространство перед гаражом и т.д.

Преимущества

  • Надежность — ковш изготовлен из морозостойкого полипропилена и может использоваться при температуре до -50 °C.
  • Устойчивость к деформации — ковш усилен ребрами жесткости и выдерживает высокие нагрузки.
  • Эффективность — алюминиевая планка позволяет справляться с плотным, слежавшимся снегом, а также защищает рабочую кромку от износа.
  • Эргономичность — стальная П-образная рукоятка позволяет работать со значительным усилием, ПВХ-накладка обеспечивает удобный хват.
  • Комфортная работа — общая длина инструмента составляет 1445 мм, что снижает нагрузку на спину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скрепер-волокуша для уборки снега, полипропилен,колеса,595х715х1445мм,рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad - купить по цене 3510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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