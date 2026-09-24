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Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad купить с доставкой в Москве
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Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad

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Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 1
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 2
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 3
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 4
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 5
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 6
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 7
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 8
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 9
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 10
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 1
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 2
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 3
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 4
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 5
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 6
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 7
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 8
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 9
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 10
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717892
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad
2 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Ширина, см
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.37х0.46х0.1
Вес, кг.
1.48

Описание товара Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad

Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad

Отзывы о товаре Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Ширина, см
46
Страна производитель
Китай
Описание
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - стоимость товара 2000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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