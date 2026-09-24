Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб.
В наличии
Код товара: 717892
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 000 руб.
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Характеристики
Бренд
PALISAD
Ширина, см
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.37х0.46х0.1
Вес, кг.
1.48
Описание товара Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
PALISAD
Ширина, см
46
Страна производитель
Китай
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен, 460х320х1300 мм,алюминиевый черенок,ПВХ,LUXE// Palisad - стоимость товара 2000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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