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Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) купить с доставкой в Москве
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Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727)

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Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 1
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 2
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 3
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 4
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 5
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 6
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 7
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 8
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 9
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 10
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 11
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 12
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 13
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 14
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 15
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 16
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 17
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 18
Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 1
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 2
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 3
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 4
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 5
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 6
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 7
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 8
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 9
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 10
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 11
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 12
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 13
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 14
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 15
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 16
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 17
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 18
  • Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717890
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Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727)
2 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Высота, см
145
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.46х0.55х0.14
Вес, кг.
1.54

Описание товара Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727)

Скрепер для уборки снега Palisad — это надежный и эффективный инструмент для чистки территории от снега, который станет вашим незаменимым помощником зимой. С шириной захвата 55 см, он позволяет быстро и легко справляться с большими объемами снега, экономя ваше время и усилия. Высота скрепера составляет 145 см, что обеспечивает удобное использование без необходимости сильно наклоняться. Легкий вес в 1,2 кг делает скрепер практичным в эксплуатации и транспортировке. Бренд Palisad известен своим качеством и долговечностью, и этот скрепер не исключение — он создан для долгих лет службы и состоит из прочных материалов, способных противостоять холоду и сырости. Благодаря своей эргономичной конструкции и оптимальным размерам, скрепер для уборки снега от Palisad является идеальным выбором для эффективного и комфортного ухода за вашим двором или приусадебным участком в зимний период.

Отзывы о товаре Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Высота, см
145
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Скрепер для уборки снега Palisad — это надежный и эффективный инструмент для чистки территории от снега, который станет вашим незаменимым помощником зимой. С шириной захвата 55 см, он позволяет быстро и легко справляться с большими объемами снега, экономя ваше время и усилия. Высота скрепера составляет 145 см, что обеспечивает удобное использование без необходимости сильно наклоняться. Легкий вес в 1,2 кг делает скрепер практичным в эксплуатации и транспортировке. Бренд Palisad известен своим качеством и долговечностью, и этот скрепер не исключение — он создан для долгих лет службы и состоит из прочных материалов, способных противостоять холоду и сырости. Благодаря своей эргономичной конструкции и оптимальным размерам, скрепер для уборки снега от Palisad является идеальным выбором для эффективного и комфортного ухода за вашим двором или приусадебным участком в зимний период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727) - стоимость товара 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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