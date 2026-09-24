Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727)
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Характеристики
Описание товара Лопата-скрепер для уборки снега,полипропилен,550х340х1450 мм,алюминиевый черенок,ПВХ, LUXE// Palisad (61727)
Скрепер для уборки снега Palisad — это надежный и эффективный инструмент для чистки территории от снега, который станет вашим незаменимым помощником зимой. С шириной захвата 55 см, он позволяет быстро и легко справляться с большими объемами снега, экономя ваше время и усилия. Высота скрепера составляет 145 см, что обеспечивает удобное использование без необходимости сильно наклоняться. Легкий вес в 1,2 кг делает скрепер практичным в эксплуатации и транспортировке. Бренд Palisad известен своим качеством и долговечностью, и этот скрепер не исключение — он создан для долгих лет службы и состоит из прочных материалов, способных противостоять холоду и сырости. Благодаря своей эргономичной конструкции и оптимальным размерам, скрепер для уборки снега от Palisad является идеальным выбором для эффективного и комфортного ухода за вашим двором или приусадебным участком в зимний период.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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