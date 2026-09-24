Гарантия качества
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308)
Преимущества:
Высокая прочность — усиленный телескопический корпус из легкого алюминиевого сплава выдерживает интенсивную эксплуатацию при температуре до -40 ?.
Регулировка длины — рукоятка выдвигается и фиксируется на длине 900-1200 мм, за счет чего можно без труда очистить крышу транспортного средства.
Эффективность — скребок имеет специальные зубья, поэтому успешно справляется с толстым слоем наледи.
Бережная очистка — особо мягкая распушенная щетина не портит лакокрасочное покрытие автомобиля, также для защиты ЛКП автомобиля предусмотрен резиновый бампер.
Поворотный механизм — щетка фиксируется с шагом 30° в одном из 7 положений.
Дополнительные возможности — щетка-сметка оснащена водосгоном, что позволяет эффективно удалять влагу со стекол и зеркал.
Удобная эксплуатация — благодаря мягкой накладке на рукоятке работать комфортно даже в сильные морозы.
Преимущества:
Высокая прочность — усиленный телескопический корпус из легкого алюминиевого сплава выдерживает интенсивную эксплуатацию при температуре до -40 ?.
Регулировка длины — рукоятка выдвигается и фиксируется на длине 900-1200 мм, за счет чего можно без труда очистить крышу транспортного средства.
Эффективность — скребок имеет специальные зубья, поэтому успешно справляется с толстым слоем наледи.
Бережная очистка — особо мягкая распушенная щетина не портит лакокрасочное покрытие автомобиля, также для защиты ЛКП автомобиля предусмотрен резиновый бампер.
Поворотный механизм — щетка фиксируется с шагом 30° в одном из 7 положений.
Дополнительные возможности — щетка-сметка оснащена водосгоном, что позволяет эффективно удалять влагу со стекол и зеркал.
Удобная эксплуатация — благодаря мягкой накладке на рукоятке работать комфортно даже в сильные морозы.
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - этот товар вы можете купить по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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