Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943)
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Характеристики
Описание товара Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943)
Скрепер для уборки снега Grinda - это надежный инструмент, обеспечивающий эффективную и быструю очистку территории от снега. Благодаря ширине захвата в 78 см, он позволяет за один проход очищать значительные площади, что особенно удобно для владельцев частных домов и больших территорий. Высота скрепера составляет 114 см, что делает его удобным в использовании для людей разного роста. Оптимальный вес в 5,55 кг обеспечивает легкость в управлении и снижает нагрузку на пользователя, позволяя работать длительное время без усталости. Бренд Grinda известен своим качеством и долговечностью, а это значит, что вы можете быть уверены в надежности и долговечности данного инструмента. Выберите скрепер Grinda для легкой и быстрой борьбы со снегом в зимний период.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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