Щётка телескопическая щётка с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 910-1300 мм, ЗУБР Профессионал (61060-150)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
черный, серебристый, синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
В наличии
Код товара: 717870
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Загружаем...
1 070 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина
1460
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
черный, серебристый, синий
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
92х20х10
Вес, г.
650
Описание товара Щётка телескопическая щётка с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 910-1300 мм, ЗУБР Профессионал (61060-150)
Щётка телескопическая щётка с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 910-1300 мм, ЗУБР Профессионал (61060-150)
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Бренд
ЗУБР
Длина
1460
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
черный, серебристый, синий
Страна производитель
Россия
Щётка телескопическая щётка с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 910-1300 мм, ЗУБР Профессионал (61060-150)
Щётка телескопическая щётка с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 910-1300 мм, ЗУБР Профессионал (61060-150) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1070 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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