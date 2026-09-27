Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 717869
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Загружаем...
700 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина
1000
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
78х20х10
Вес, г.
340
Описание товара Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)
Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)
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Бренд
ЗУБР
Длина
1000
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Страна производитель
Россия
Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)
Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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