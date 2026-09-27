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Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066) купить с доставкой в Москве
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Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)

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Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Длина
1000
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
78х20х10
Вес, г.
340

Описание товара Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)

Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)

Отзывы о товаре Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина
1000
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Страна производитель
Россия
Описание
Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм, ЗУБР Профессионал (61066) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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