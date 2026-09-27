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Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063) купить с доставкой в Москве
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Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)

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Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717866
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Длина
1310
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
синий
Ширина рабочей части, мм
200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
95х20х10
Вес, г.
650

Описание товара Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)

Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)

Отзывы о товаре Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина
1310
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
синий
Ширина рабочей части, мм
200
Страна производитель
Россия
Описание
Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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