Смартфон Samsung Galaxy A17 6/128Gb (SM-A175FZACCAU) Gray
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A17
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1330
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717864
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Samsung Galaxy A17
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Samsung Exynos 1330
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+5+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A17 6/128Gb (SM-A175FZACCAU) Gray
Samsung Galaxy A17 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с яркостью 1100 нит и частотой обновления 90 Гц, обеспечивая плавное изображение и комфортный просмотр даже на солнце. Мощный 8-ядерный процессор гарантирует быструю работу и хранение любых файлов. Тройная камера 50+5+2 Мп с оптической стабилизацией создаёт чёткие фото, а фронтальная камера 13 Мп подойдёт для селфи и видеозвонков. Аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает целый день активного использования, а защита IP54 защищает смартфон от пыли и брызг.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Samsung Galaxy A17
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Samsung Exynos 1330
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+5+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Samsung Galaxy A17 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с яркостью 1100 нит и частотой обновления 90 Гц, обеспечивая плавное изображение и комфортный просмотр даже на солнце. Мощный 8-ядерный процессор гарантирует быструю работу и хранение любых файлов. Тройная камера 50+5+2 Мп с оптической стабилизацией создаёт чёткие фото, а фронтальная камера 13 Мп подойдёт для селфи и видеозвонков. Аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает целый день активного использования, а защита IP54 защищает смартфон от пыли и брызг.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Смартфон Samsung Galaxy A17 6/128Gb (SM-A175FZACCAU) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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