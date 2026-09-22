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Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green

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Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A07
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2400x1080
Процессор
MediaTek Helio G99
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717863
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A07
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
0
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 + 2
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х3
Вес, г.
260

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green

Захватывающий 6,7-дюймовый экран с возможностью просмотра от края до края в сочетании с частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавное воспроизведение, пролистывание и прокрутку. Благодаря 6-нм процессору Samsung Galaxy A07 мгновенно запускает приложения, обеспечивает бесперебойность игр и дает возможности для одновременного стриминга, игры и просмотр веб-страниц без сбоев. Обновляйтесь и оставайтесь защищенным. Смартфон поддерживает 6 основных обновлений операционной системы и 6 лет обновлений защиты, поэтому ваш телефон остается свежим и надежным на долгие годы. Благодаря классу защиты IP54 ваш телефон защищен от пыли и влаги, а также от брызг воды со всех сторон, что делает его идеальным для использования в пыльной среде, при поездках на работу в дождливую погоду или для развлечений у бассейна. Профессиональная камера Galaxy A07 с разрешением 50 Мп обеспечивает насыщенные цвета и мелкие детали. Ее усовершенствованный процессор обработки изображений обеспечивает баланс света и тени для получения четких результатов в различных условиях. Снимайте снимки профессионального уровня с четкой фокусировкой и высоким качеством изображения.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128Gb (SM-A075FZGHCAU) Green




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A07
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
0
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 + 2
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Захватывающий 6,7-дюймовый экран с возможностью просмотра от края до края в сочетании с частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавное воспроизведение, пролистывание и прокрутку. Благодаря 6-нм процессору Samsung Galaxy A07 мгновенно запускает приложения, обеспечивает бесперебойность игр и дает возможности для одновременного стриминга, игры и просмотр веб-страниц без сбоев. Обновляйтесь и оставайтесь защищенным. Смартфон поддерживает 6 основных обновлений операционной системы и 6 лет обновлений защиты, поэтому ваш телефон остается свежим и надежным на долгие годы. Благодаря классу защиты IP54 ваш телефон защищен от пыли и влаги, а также от брызг воды со всех сторон, что делает его идеальным для использования в пыльной среде, при поездках на работу в дождливую погоду или для развлечений у бассейна. Профессиональная камера Galaxy A07 с разрешением 50 Мп обеспечивает насыщенные цвета и мелкие детали. Ее усовершенствованный процессор обработки изображений обеспечивает баланс света и тени для получения четких результатов в различных условиях. Снимайте снимки профессионального уровня с четкой фокусировкой и высоким качеством изображения.
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Доставка
Отзывы


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