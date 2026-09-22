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Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P)

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Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2482
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717859
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2482
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х24
Вес, кг.
11.5

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P)

Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P)

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2482
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303.5
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC WHITE ED 16GB GDD7 (ZT-B50710Q2-10P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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