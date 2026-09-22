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Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P)

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Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2165
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717856
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2165
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
242
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х23
Вес, кг.
1.76

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P)

Новейшая архитектура NVIDIA Blackwell обеспечивает революционный уровень производительности и графики благодаря мощному сочетанию передовых технологий. Пятое поколение тензорных ядер обеспечивает максимальную производительность искусственного интеллекта с поддержкой формата FP4 и технологии DLSS 4. Новые стриминговые мультипроцессоры оптимизированы под нейронные шейдеры, обеспечивая ещё более высокую эффективность в обработке сложной графики. Дополняет всё это четвёртое поколение RT-ядер, которое отвечает за молниеносную трассировку лучей и поддержку мега-геометрии, открывая новый уровень реалистичности в играх. Абсолютная скорость. Безупречная графика. Мощь ИИ. Технология DLSS 4 — это прорыв в нейронном рендеринге, использующий ИИ для увеличения FPS, снижения задержек и улучшения качества изображения. Благодаря функциям Multi Frame Generation, Ray Reconstruction и Super Resolution, новая серия GeForce RTX 50 с пятым поколением тензорных ядер обеспечивает кинематографическое качество изображения и максимальную отзывчивость. DLSS постоянно совершенствуется с помощью суперкомпьютеров NVIDIA в облаке, делая ваши игры лучше с каждым обновлением. С архитектурой Blackwell вы ощутите графику кинематографического уровня в реальном времени. Технологии полного трассирования лучей и нейронного рендеринга позволяют достичь фотореализма с беспрецедентной скоростью благодаря ядрам RT 4-го поколения и тензорным ядрам 5-го поколения. Утилита ZOTAC GAMING FireStorm получила свежий новый дизайн для серии 50, в полной гармонии с элегантным обликом новых видеокарт. FireStorm предлагает широкий набор инструментов для настройки и мониторинга: частоты ядра и памяти GPU, напряжение, скорость и кривую вращения вентиляторов, а также эффекты подсветки SPECTRA RGB.

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2165
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
242
Страна производитель
Китай
Описание
Новейшая архитектура NVIDIA Blackwell обеспечивает революционный уровень производительности и графики благодаря мощному сочетанию передовых технологий. Пятое поколение тензорных ядер обеспечивает максимальную производительность искусственного интеллекта с поддержкой формата FP4 и технологии DLSS 4. Новые стриминговые мультипроцессоры оптимизированы под нейронные шейдеры, обеспечивая ещё более высокую эффективность в обработке сложной графики. Дополняет всё это четвёртое поколение RT-ядер, которое отвечает за молниеносную трассировку лучей и поддержку мега-геометрии, открывая новый уровень реалистичности в играх. Абсолютная скорость. Безупречная графика. Мощь ИИ. Технология DLSS 4 — это прорыв в нейронном рендеринге, использующий ИИ для увеличения FPS, снижения задержек и улучшения качества изображения. Благодаря функциям Multi Frame Generation, Ray Reconstruction и Super Resolution, новая серия GeForce RTX 50 с пятым поколением тензорных ядер обеспечивает кинематографическое качество изображения и максимальную отзывчивость. DLSS постоянно совершенствуется с помощью суперкомпьютеров NVIDIA в облаке, делая ваши игры лучше с каждым обновлением. С архитектурой Blackwell вы ощутите графику кинематографического уровня в реальном времени. Технологии полного трассирования лучей и нейронного рендеринга позволяют достичь фотореализма с беспрецедентной скоростью благодаря ядрам RT 4-го поколения и тензорным ядрам 5-го поколения. Утилита ZOTAC GAMING FireStorm получила свежий новый дизайн для серии 50, в полной гармонии с элегантным обликом новых видеокарт. FireStorm предлагает широкий набор инструментов для настройки и мониторинга: частоты ядра и памяти GPU, напряжение, скорость и кривую вращения вентиляторов, а также эффекты подсветки SPECTRA RGB.
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Отзывы


Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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