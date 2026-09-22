Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700H-10P)
Новейшая архитектура NVIDIA Blackwell обеспечивает революционный уровень производительности и графики благодаря мощному сочетанию передовых технологий. Пятое поколение тензорных ядер обеспечивает максимальную производительность искусственного интеллекта с поддержкой формата FP4 и технологии DLSS 4. Новые стриминговые мультипроцессоры оптимизированы под нейронные шейдеры, обеспечивая ещё более высокую эффективность в обработке сложной графики. Дополняет всё это четвёртое поколение RT-ядер, которое отвечает за молниеносную трассировку лучей и поддержку мега-геометрии, открывая новый уровень реалистичности в играх. Абсолютная скорость. Безупречная графика. Мощь ИИ. Технология DLSS 4 — это прорыв в нейронном рендеринге, использующий ИИ для увеличения FPS, снижения задержек и улучшения качества изображения. Благодаря функциям Multi Frame Generation, Ray Reconstruction и Super Resolution, новая серия GeForce RTX 50 с пятым поколением тензорных ядер обеспечивает кинематографическое качество изображения и максимальную отзывчивость. DLSS постоянно совершенствуется с помощью суперкомпьютеров NVIDIA в облаке, делая ваши игры лучше с каждым обновлением. С архитектурой Blackwell вы ощутите графику кинематографического уровня в реальном времени. Технологии полного трассирования лучей и нейронного рендеринга позволяют достичь фотореализма с беспрецедентной скоростью благодаря ядрам RT 4-го поколения и тензорным ядрам 5-го поколения. Утилита ZOTAC GAMING FireStorm получила свежий новый дизайн для серии 50, в полной гармонии с элегантным обликом новых видеокарт. FireStorm предлагает широкий набор инструментов для настройки и мониторинга: частоты ядра и памяти GPU, напряжение, скорость и кривую вращения вентиляторов, а также эффекты подсветки SPECTRA RGB.
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