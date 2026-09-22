Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P)
**Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN PREMIUN PACK** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5070. * **Объём видеопамяти:** 12 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 192 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Количество вентиляторов:** 2. * **Тип охлаждения:** активное. **Интерфейсы и подключения:** * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 16(12+4)pin. * **Максимальное количество подключаемых мониторов:** 4. **Физические характеристики:** * **Длина видеокарты (PCB):** 304,4 мм. * **Расположение видеокарты:** внутренняя. Эта видеокарта идеально подходит для игровых систем, обеспечивая высокую производительность и качество изображения. Благодаря поддержке подключения до четырёх мониторов и высокому максимальному разрешению, вы сможете наслаждаться игровым процессом на большом экране или использовать несколько мониторов для более эффективной работы и игр.
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