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Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P)

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Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 8
Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
304.4
  • Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 8
  • Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717854
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х23
Вес, кг.
9.6

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P)

**Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN PREMIUN PACK** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5070. * **Объём видеопамяти:** 12 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 192 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Количество вентиляторов:** 2. * **Тип охлаждения:** активное. **Интерфейсы и подключения:** * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 16(12+4)pin. * **Максимальное количество подключаемых мониторов:** 4. **Физические характеристики:** * **Длина видеокарты (PCB):** 304,4 мм. * **Расположение видеокарты:** внутренняя. Эта видеокарта идеально подходит для игровых систем, обеспечивая высокую производительность и качество изображения. Благодаря поддержке подключения до четырёх мониторов и высокому максимальному разрешению, вы сможете наслаждаться игровым процессом на большом экране или использовать несколько мониторов для более эффективной работы и игр.

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700FQ-10P)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304.4
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Zotac RTX5070 AMP WHITE ED 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN PREMIUN PACK** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5070. * **Объём видеопамяти:** 12 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 192 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Количество вентиляторов:** 2. * **Тип охлаждения:** активное. **Интерфейсы и подключения:** * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 16(12+4)pin. * **Максимальное количество подключаемых мониторов:** 4. **Физические характеристики:** * **Длина видеокарты (PCB):** 304,4 мм. * **Расположение видеокарты:** внутренняя. Эта видеокарта идеально подходит для игровых систем, обеспечивая высокую производительность и качество изображения. Благодаря поддержке подключения до четырёх мониторов и высокому максимальному разрешению, вы сможете наслаждаться игровым процессом на большом экране или использовать несколько мониторов для более эффективной работы и игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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