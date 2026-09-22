Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M)
**Видеокарта Zotac RTX 5060 Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK** Видеокарта Zotac RTX 5060 Ti — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. Она оснащена современными технологиями и функциями, которые обеспечивают отличное изображение и плавную работу даже в самых требовательных играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип охлаждения:** активное (2 вентилятора). * **Объём видеопамяти:** 16 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8 pin. * **Длина видеокарты (PCB):** 220,5 мм. * **Количество занимаемых слотов:** 2. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** благодаря мощному графическому процессору и большому объёму видеопамяти, видеокарта обеспечивает высокую производительность в играх и других графических приложениях. * **Поддержка современных технологий:** видеокарта поддерживает современные технологии, такие как DirectX 12 и OpenGL 4.6, что позволяет использовать все возможности современных игр. * **Несколько разъёмов для подключения мониторов:** с помощью трёх разъёмов DisplayPort и одного HDMI можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что удобно для многозадачности и расширения рабочего пространства. * **Активное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты, что способствует стабильной работе и продлевает срок службы. Видеокарта Zotac RTX 5060 Ti — отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики и производительность в играх. Она подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с графическими приложениями.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
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