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Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M)

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Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717853
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х25
Вес, кг.
12.06

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M)

**Видеокарта Zotac RTX 5060 Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK** Видеокарта Zotac RTX 5060 Ti — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. Она оснащена современными технологиями и функциями, которые обеспечивают отличное изображение и плавную работу даже в самых требовательных играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип охлаждения:** активное (2 вентилятора). * **Объём видеопамяти:** 16 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8 pin. * **Длина видеокарты (PCB):** 220,5 мм. * **Количество занимаемых слотов:** 2. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** благодаря мощному графическому процессору и большому объёму видеопамяти, видеокарта обеспечивает высокую производительность в играх и других графических приложениях. * **Поддержка современных технологий:** видеокарта поддерживает современные технологии, такие как DirectX 12 и OpenGL 4.6, что позволяет использовать все возможности современных игр. * **Несколько разъёмов для подключения мониторов:** с помощью трёх разъёмов DisplayPort и одного HDMI можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что удобно для многозадачности и расширения рабочего пространства. * **Активное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты, что способствует стабильной работе и продлевает срок службы. Видеокарта Zotac RTX 5060 Ti — отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики и производительность в играх. Она подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с графическими приложениями.

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Zotac RTX 5060 Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK** Видеокарта Zotac RTX 5060 Ti — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. Она оснащена современными технологиями и функциями, которые обеспечивают отличное изображение и плавную работу даже в самых требовательных играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип охлаждения:** активное (2 вентилятора). * **Объём видеопамяти:** 16 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8 pin. * **Длина видеокарты (PCB):** 220,5 мм. * **Количество занимаемых слотов:** 2. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** благодаря мощному графическому процессору и большому объёму видеопамяти, видеокарта обеспечивает высокую производительность в играх и других графических приложениях. * **Поддержка современных технологий:** видеокарта поддерживает современные технологии, такие как DirectX 12 и OpenGL 4.6, что позволяет использовать все возможности современных игр. * **Несколько разъёмов для подключения мониторов:** с помощью трёх разъёмов DisplayPort и одного HDMI можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что удобно для многозадачности и расширения рабочего пространства. * **Активное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты, что способствует стабильной работе и продлевает срок службы. Видеокарта Zotac RTX 5060 Ti — отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики и производительность в играх. Она подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с графическими приложениями.
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Отзывы


Видеокарта Zotac RTX5060Ti TWIN EDGE 16GB GDDR7 (ZT-B50620E-10M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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