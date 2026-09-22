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Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L)

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Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 8
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 9
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 10
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 11
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 12
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 13
Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
165
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 8
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 9
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 10
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 11
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 12
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 13
  • Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717851
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
165
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х45х31
Вес, кг.
15.65

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8GB - одновентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для компактных и тихих сборок, где важен Full HD- и QHD-гейминг без громоздкого кулера. Вариант SOLO использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и укороченную плату, сохраняя при этом стандартную высоту слота и совместимость с большинством корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 SOLO ориентирована на пользователей, которые собирают аккуратный системный блок без лишнего шума и визуального перегруза, играют в основном в 1080p/1440p и не планируют экстремальные оверклок-сценарии. Для домашних и офисных ПК она подойдёт и как универсальный ускоритель для работы с мультимедиа, лёгкого монтажа и задач с CUDA-ускорением, где важны компактность и умеренное энергопотребление.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 SOLO 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной и тот же набор основных блоков, что и у других RTX 5060, однако лимит мощности и частоты настроены так, чтобы укладываться в возможности одновентиляторного кулера. В реальных задачах это даёт уверенный уровень производительности для Full HD-игр и большинства QHD-сценариев, но при длительной максимальной нагрузке частоты могут немного снижаться в пользу температуры и акустики.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и предлагает стандартный набор разъёмов (обычно DisplayPort и HDMI), позволяя подключить один или несколько современных мониторов. Компактный кулер с одним осевым вентилятором и плотным радиатором рассчитан на типичный теплопакет RTX 5060, поэтому при сборке важно обеспечить свободный приток воздуха спереди и отсутствие плотной "стены" кабелей рядом с видеокартой.

Важные нюансы перед покупкой

Одновентиляторный форм-фактор даёт выигрыш по размеру, но снижает запас по охлаждению, поэтому эту видеокарту лучше использовать в хорошо продуваемых корпусах и без агрессивного разгона. Если планируется активный гейминг в тяжёлых ААА-проектах с длительными сессиями, имеет смысл сравнить SOLO с двухвентиляторными версиями RTX 5060 (Twin Edge, AMP и др.), которые обеспечивают более низкие температуры и стабильные частоты.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5060 SOLO 8GB GDDR7 (ZT-B50600G-10L)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
165
Страна производитель
Китай
Описание

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8GB - одновентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для компактных и тихих сборок, где важен Full HD- и QHD-гейминг без громоздкого кулера. Вариант SOLO использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и укороченную плату, сохраняя при этом стандартную высоту слота и совместимость с большинством корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 SOLO ориентирована на пользователей, которые собирают аккуратный системный блок без лишнего шума и визуального перегруза, играют в основном в 1080p/1440p и не планируют экстремальные оверклок-сценарии. Для домашних и офисных ПК она подойдёт и как универсальный ускоритель для работы с мультимедиа, лёгкого монтажа и задач с CUDA-ускорением, где важны компактность и умеренное энергопотребление.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 SOLO 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной и тот же набор основных блоков, что и у других RTX 5060, однако лимит мощности и частоты настроены так, чтобы укладываться в возможности одновентиляторного кулера. В реальных задачах это даёт уверенный уровень производительности для Full HD-игр и большинства QHD-сценариев, но при длительной максимальной нагрузке частоты могут немного снижаться в пользу температуры и акустики.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и предлагает стандартный набор разъёмов (обычно DisplayPort и HDMI), позволяя подключить один или несколько современных мониторов. Компактный кулер с одним осевым вентилятором и плотным радиатором рассчитан на типичный теплопакет RTX 5060, поэтому при сборке важно обеспечить свободный приток воздуха спереди и отсутствие плотной "стены" кабелей рядом с видеокартой.

Важные нюансы перед покупкой

Одновентиляторный форм-фактор даёт выигрыш по размеру, но снижает запас по охлаждению, поэтому эту видеокарту лучше использовать в хорошо продуваемых корпусах и без агрессивного разгона. Если планируется активный гейминг в тяжёлых ААА-проектах с длительными сессиями, имеет смысл сравнить SOLO с двухвентиляторными версиями RTX 5060 (Twin Edge, AMP и др.), которые обеспечивают более низкие температуры и стабильные частоты.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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