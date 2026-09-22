Видеокарта Zotac RTX5060 LOW PROFILE 8GB GDDR7 (ZT-B50600L-10L)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 LOW PROFILE 8GB GDDR7 (ZT-B50600L-10L)
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB - низкопрофильная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для компактных корпусов, где важны современные функции RTX и DLSS при ограниченном пространстве. Модель ZT-B50600L-10L сочетает 8 ГБ GDDR7, укороченную плату и двухслотовый low-profile кулер, позволяя собирать производительные системы формата SFF и slim.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Low Profile рассчитана на пользователей, которые собирают компактные игровые ПК или медиацентры и хотят комфортный Full HD- и частично QHD-гейминг с использованием DLSS 4 и базовой трассировки лучей. Карта также уместна в рабочих станциях малого форм-фактора, где важны CUDA-ускорение, возможность подключить несколько мониторов и умеренное энергопотребление без установки громоздких карт.
Архитектура и производительность
По характеристикам эта модификация повторяет архитектуру RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 и 128-битной шиной, но частоты и лимиты мощности настроены с учётом компактного охлаждения. В большинстве игр при 1080p карта обеспечивает комфортный FPS, но в тяжёлых сценах с активным RT нужно рассчитывать на DLSS и аккуратный подбор пресетов, чтобы не упираться в тепловые ограничения low-profile-формата.
Подключения и охлаждение
Видеокарта использует интерфейс PCIe 5.0 и, несмотря на низкий профиль, предлагает полный набор современных разъёмов (как правило, два DisplayPort и один-два HDMI), что удобно для подключения разных типов мониторов и ТВ-панелей. Двухслотовый низкопрофильный кулер с небольшими вентиляторами и плотным радиатором рассчитан на теплопакет RTX 5060, поэтому особенно важно обеспечить хороший приток воздуха в корпусе, иначе температура и шум могут вырасти.
Важные нюансы перед покупкой
Low-profile форм-фактор накладывает ограничения по охлаждению и запасу по частотам, поэтому эта версия не лучший выбор для агрессивного разгона или экстремально длительных рендеров в жарком помещении. Перед покупкой стоит проверить совместимость корпуса по высоте слотов и длине карты, а также убедиться, что блок питания соответствует требованиям по мощности и наличию нужных разъёмов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 28 760 руб.7190 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 30 010 руб.7503 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
-
В наличииЦена 34 630 руб.8658 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G)
-
В наличииЦена 34 900 руб.8725 руб. в СплитВидеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G...
-
В наличииЦена 36 640 руб.9160 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 40 780 руб.10195 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 43 280 руб.10820 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 45 350 руб.11338 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 170 руб.11793 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 47 870 руб.11968 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 49 070 руб.12268 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB - низкопрофильная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для компактных корпусов, где важны современные функции RTX и DLSS при ограниченном пространстве. Модель ZT-B50600L-10L сочетает 8 ГБ GDDR7, укороченную плату и двухслотовый low-profile кулер, позволяя собирать производительные системы формата SFF и slim.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Low Profile рассчитана на пользователей, которые собирают компактные игровые ПК или медиацентры и хотят комфортный Full HD- и частично QHD-гейминг с использованием DLSS 4 и базовой трассировки лучей. Карта также уместна в рабочих станциях малого форм-фактора, где важны CUDA-ускорение, возможность подключить несколько мониторов и умеренное энергопотребление без установки громоздких карт.
Архитектура и производительность
По характеристикам эта модификация повторяет архитектуру RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 и 128-битной шиной, но частоты и лимиты мощности настроены с учётом компактного охлаждения. В большинстве игр при 1080p карта обеспечивает комфортный FPS, но в тяжёлых сценах с активным RT нужно рассчитывать на DLSS и аккуратный подбор пресетов, чтобы не упираться в тепловые ограничения low-profile-формата.
Подключения и охлаждение
Видеокарта использует интерфейс PCIe 5.0 и, несмотря на низкий профиль, предлагает полный набор современных разъёмов (как правило, два DisplayPort и один-два HDMI), что удобно для подключения разных типов мониторов и ТВ-панелей. Двухслотовый низкопрофильный кулер с небольшими вентиляторами и плотным радиатором рассчитан на теплопакет RTX 5060, поэтому особенно важно обеспечить хороший приток воздуха в корпусе, иначе температура и шум могут вырасти.
Важные нюансы перед покупкой
Low-profile форм-фактор накладывает ограничения по охлаждению и запасу по частотам, поэтому эта версия не лучший выбор для агрессивного разгона или экстремально длительных рендеров в жарком помещении. Перед покупкой стоит проверить совместимость корпуса по высоте слотов и длине карты, а также убедиться, что блок питания соответствует требованиям по мощности и наличию нужных разъёмов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5060 LOW PROFILE 8GB GDDR7 (ZT-B50600L-10L)