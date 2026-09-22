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Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M)

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Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 8
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 9
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 10
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 11
Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 8
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 9
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 10
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 11
  • Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717849
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
221
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х25
Вес, кг.
10.3

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 AMP 8GB - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и универсальных сборок, где важен стабильный гейминг в 1080p и 1440p с запасом по современным технологиям RTX. Версия AMP использует двухвентиляторное охлаждение, заводской разгон и 8 ГБ памяти GDDR7, сохраняя при этом стандартный ATX-форм-фактор.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 AMP ориентирована на геймеров, которые проводят много времени в современных ААА-проектах и онлайн-играх в QHD-разрешении, используют DLSS 4 и трассировку лучей, но не стремятся к максимально возможным FPS в 4K. Она также подойдёт для домашних и рабочих ПК, где видеокарта задействуется в монтаже, рендере и работе с графикой с опорой на CUDA-ускорение, при этом общая стоимость системы остаётся в разумных пределах.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 AMP 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной и высокая скорость памяти, обеспечивающая солидную пропускную способность относительно карт предыдущих поколений. Увеличенные частоты ядра в режиме AMP дают несколько процентов прироста производительности по сравнению с базовым вариантом RTX 5060, что заметно в GPU-зависимых сценах и высоких пресетах качества.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена современным набором видеовыходов (HDMI 2.1 и несколько DisplayPort), позволяя подключать как QHD-мониторы с высокой частотой, так и 4K-телевизоры. Двухвентиляторная система охлаждения с плотным радиатором и композитными теплотрубками рассчитана на длительные игровые сессии, при этом при нормальном airflow в корпусе сохраняет умеренный уровень шума.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на современную архитектуру и DLSS 4, RTX 5060 AMP остаётся картой среднего класса, поэтому для долгосрочного гейминга в 4K с максимальными настройками и тяжёлыми RT-сценами лучше рассматривать старшие модели серии. Производитель рекомендует блок питания с достаточным запасом по мощности и современными линиями, поэтому при апгрейде старой системы стоит проверить не только ваттность, но и качество БП и вентиляцию корпуса.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5060 AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50600F-10M)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
221
Страна производитель
Китай
Описание

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 AMP 8GB - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и универсальных сборок, где важен стабильный гейминг в 1080p и 1440p с запасом по современным технологиям RTX. Версия AMP использует двухвентиляторное охлаждение, заводской разгон и 8 ГБ памяти GDDR7, сохраняя при этом стандартный ATX-форм-фактор.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 AMP ориентирована на геймеров, которые проводят много времени в современных ААА-проектах и онлайн-играх в QHD-разрешении, используют DLSS 4 и трассировку лучей, но не стремятся к максимально возможным FPS в 4K. Она также подойдёт для домашних и рабочих ПК, где видеокарта задействуется в монтаже, рендере и работе с графикой с опорой на CUDA-ускорение, при этом общая стоимость системы остаётся в разумных пределах.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 AMP 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной и высокая скорость памяти, обеспечивающая солидную пропускную способность относительно карт предыдущих поколений. Увеличенные частоты ядра в режиме AMP дают несколько процентов прироста производительности по сравнению с базовым вариантом RTX 5060, что заметно в GPU-зависимых сценах и высоких пресетах качества.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена современным набором видеовыходов (HDMI 2.1 и несколько DisplayPort), позволяя подключать как QHD-мониторы с высокой частотой, так и 4K-телевизоры. Двухвентиляторная система охлаждения с плотным радиатором и композитными теплотрубками рассчитана на длительные игровые сессии, при этом при нормальном airflow в корпусе сохраняет умеренный уровень шума.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на современную архитектуру и DLSS 4, RTX 5060 AMP остаётся картой среднего класса, поэтому для долгосрочного гейминга в 4K с максимальными настройками и тяжёлыми RT-сценами лучше рассматривать старшие модели серии. Производитель рекомендует блок питания с достаточным запасом по мощности и современными линиями, поэтому при апгрейде старой системы стоит проверить не только ваттность, но и качество БП и вентиляцию корпуса.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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