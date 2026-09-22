Top.Mail.Ru
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2602
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717848
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х25
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M)

**Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK** Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC — это стильное и мощное решение для игровых систем. Она оснащена двумя вентиляторами и активным охлаждением, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу даже при высоких нагрузках. **Основные характеристики:** * Производитель графического процессора: NVIDIA. * Модель графического процессора: RTX 5050. * Тип видеопамяти: GDDR6. * Объём видеопамяти: 8 ГБ. * Разрядность шины видеопамяти: 128 бит. * Максимальное разрешение: 7680x4320. * Количество занимаемых слотов: 2. * Разъёмы дополнительного питания: 8pin. * Количество DisplayPort: 3. * Количество HDMI: 1. * Длина видеокарты (PCB): 220,5 мм. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** идеально подходит для игр и требовательных приложений. * **Стильный дизайн:** белый цвет и компактный размер делают видеокарту отличным выбором для современных систем. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение и тихую работу. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно. Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC — это отличный выбор для тех, кто ищет мощное и стильное решение для своей игровой системы.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK** Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC — это стильное и мощное решение для игровых систем. Она оснащена двумя вентиляторами и активным охлаждением, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу даже при высоких нагрузках. **Основные характеристики:** * Производитель графического процессора: NVIDIA. * Модель графического процессора: RTX 5050. * Тип видеопамяти: GDDR6. * Объём видеопамяти: 8 ГБ. * Разрядность шины видеопамяти: 128 бит. * Максимальное разрешение: 7680x4320. * Количество занимаемых слотов: 2. * Разъёмы дополнительного питания: 8pin. * Количество DisplayPort: 3. * Количество HDMI: 1. * Длина видеокарты (PCB): 220,5 мм. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** идеально подходит для игр и требовательных приложений. * **Стильный дизайн:** белый цвет и компактный размер делают видеокарту отличным выбором для современных систем. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение и тихую работу. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно. Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC — это отличный выбор для тех, кто ищет мощное и стильное решение для своей игровой системы.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...