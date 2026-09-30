Телевизор Xiaomi TV A PR0 65 2026 QLED (L65MB-APRU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 330 руб.
В наличии
Код товара: 717837
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47 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
360 Bluetooth пульт управления, кабель питания, пакет с болтами, инструкция, гарантийное уведомление, компоненты подставки 2 шт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, AV in, антенный вход (RF), CI/CI+, RJ-45 (LAN)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.9х0.39
Вес, кг.
19.9
Описание товара Телевизор Xiaomi TV A PR0 65 2026 QLED (L65MB-APRU)
Телевизор Xiaomi TV A Pro 65 2026 с диагональю 65" подходит для тех, кто ценит качество изображения и современные функции. Устройство работает на базе Android TV, что расширяет возможности мультимедийного использования. Модель черного цвета станет универсальным решением для гостиной или домашнего кинотеатра.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
360 Bluetooth пульт управления, кабель питания, пакет с болтами, инструкция, гарантийное уведомление, компоненты подставки 2 шт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, AV in, антенный вход (RF), CI/CI+, RJ-45 (LAN)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Телевизор Xiaomi TV A Pro 65 2026 с диагональю 65" подходит для тех, кто ценит качество изображения и современные функции. Устройство работает на базе Android TV, что расширяет возможности мультимедийного использования. Модель черного цвета станет универсальным решением для гостиной или домашнего кинотеатра.
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Купить Телевизор Xiaomi TV A PR0 65 2026 QLED (L65MB-APRU) - по цене 47330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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