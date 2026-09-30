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Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU)

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Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 1
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 2
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 3
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 4
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 5
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 6
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 7
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 8
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 9
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 10
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 11
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 12
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 13
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 14
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 15
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 16
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 17
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 18
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 19
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 20
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 21
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 22
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 1
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 2
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 3
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 4
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 5
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 6
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 7
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 8
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 9
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 10
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 11
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 12
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 13
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 14
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 15
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 16
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 17
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 18
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 19
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 20
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 21
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 22
  • Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 750 руб. 
Начислим 716 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU)
44 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, подставка, ПДУ, батарейки 2x AAA (опция), кабель питания, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, S/PDIF (оптический), RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.9х0.39
Вес, кг.
19.9

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU)

Смарт телевизор Xiaomi A 2026 65" (L65MB-ARU) Откройте для себя непревзойдённое качество изображения и звука с этим стильным 65-дюймовым телевизором Xiaomi. Идеальный выбор для больших комнат и тех, кто ценит максимальное погружение в контент. Яркое 4K UHD изображение с исключительной четкостью Огромный 65-дюймовый экран с разрешением 4K UHD (3840?2160) дарит невероятно четкую и насыщенную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность видео даже в динамичных сценах. Широкие углы обзора 178°/178° позволяют наслаждаться ярким изображением с любого места. Мощный и отзывчивый Android TV с множеством функций В основе устройства — современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 , которые обеспечивают быструю и стабильную работу интерфейса и приложений. Операционная система Android TV открывает доступ к тысячам приложений и удобному голосовому управлению. Объёмный звук премиум-класса Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS в сочетании с мощными динамиками 2?10 Вт обеспечивают богатое и чистое звучание для полного погружения в фильмы, музыку и игры. Широкий набор современных интерфейсов Телевизор оснащён всеми необходимыми портами: 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптическим выходом ( Optical Out ) и CI+ слотом. Для удобства подключения поддерживаются Bluetooth и Wi-Fi . Элегантный и прочный дизайн Металлическая рамка чёрного цвета придаёт премиальный вид и долговечность. Крепление VESA 300?300 мм позволяет легко установить телевизор на стену в любом удобном месте. Почему выбирают Xiaomi A 2026 65"? Большой 65-дюймовый экран для максимального погружения Кристально чистое 4K UHD изображение и плавная картинка Умный Android TV с доступом к сотням приложений Объемный и мощный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный металлический корпус и удобное крепление Выбирайте Xiaomi A 2026 65" — превосходное качество и комфорт в каждой детали!

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, подставка, ПДУ, батарейки 2x AAA (опция), кабель питания, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, S/PDIF (оптический), RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт телевизор Xiaomi A 2026 65" (L65MB-ARU) Откройте для себя непревзойдённое качество изображения и звука с этим стильным 65-дюймовым телевизором Xiaomi. Идеальный выбор для больших комнат и тех, кто ценит максимальное погружение в контент. Яркое 4K UHD изображение с исключительной четкостью Огромный 65-дюймовый экран с разрешением 4K UHD (3840?2160) дарит невероятно четкую и насыщенную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность видео даже в динамичных сценах. Широкие углы обзора 178°/178° позволяют наслаждаться ярким изображением с любого места. Мощный и отзывчивый Android TV с множеством функций В основе устройства — современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 , которые обеспечивают быструю и стабильную работу интерфейса и приложений. Операционная система Android TV открывает доступ к тысячам приложений и удобному голосовому управлению. Объёмный звук премиум-класса Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS в сочетании с мощными динамиками 2?10 Вт обеспечивают богатое и чистое звучание для полного погружения в фильмы, музыку и игры. Широкий набор современных интерфейсов Телевизор оснащён всеми необходимыми портами: 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптическим выходом ( Optical Out ) и CI+ слотом. Для удобства подключения поддерживаются Bluetooth и Wi-Fi . Элегантный и прочный дизайн Металлическая рамка чёрного цвета придаёт премиальный вид и долговечность. Крепление VESA 300?300 мм позволяет легко установить телевизор на стену в любом удобном месте. Почему выбирают Xiaomi A 2026 65"? Большой 65-дюймовый экран для максимального погружения Кристально чистое 4K UHD изображение и плавная картинка Умный Android TV с доступом к сотням приложений Объемный и мощный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный металлический корпус и удобное крепление Выбирайте Xiaomi A 2026 65" — превосходное качество и комфорт в каждой детали!
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Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 (L65MB-ARU) - стоимость товара 44750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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