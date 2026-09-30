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Телевизор Xiaomi TV A 50 2026 (L50MB-ARU) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Xiaomi TV A 50 2026 (L50MB-ARU)

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Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 1
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 2
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 3
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 4
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 5
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 6
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 7
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 8
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 9
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 10
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 11
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 12
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 13
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 14
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 15
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 16
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 17
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 18
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 19
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 20
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 21
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 22
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 23
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 24
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 25
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 26
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 27
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 28
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 29
Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 1
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 2
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 3
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 4
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 5
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 6
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 7
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 8
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 9
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 10
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 11
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 12
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 13
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 14
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 15
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 16
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 17
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 18
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 19
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 20
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 21
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 22
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 23
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 24
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 25
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 26
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 27
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 28
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 29
  • Телевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 700 руб. 
Начислим 428 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717832
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Xiaomi TV A 50 2026 (L50MB-ARU)
26 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный видеовход, компонентный видеовход, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.65х0.28
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A 50 2026 (L50MB-ARU)

Смарт телевизор Xiaomi A 2026 50" (L50MB-ARU) Насладитесь превосходным качеством изображения и звука с этим стильным 50-дюймовым телевизором от Xiaomi. Идеальное решение для просторных комнат и тех, кто ценит комфорт и функциональность. Яркое 4K UHD изображение с максимальной четкостью 50-дюймовый экран с разрешением 4K UHD (3840?2160) обеспечивает живое и детализированное изображение. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен. Широкие углы обзора 178°/178° сохраняют насыщенность и контрастность при просмотре с разных позиций. Мощный и быстрый Android TV с обширными возможностями Телевизор оснащён современным четырёхъядерным процессором Quad Core A55 и графическим ускорителем Mali G52 MC1 для быстрой и стабильной работы. Операционная система Android TV открывает доступ к тысячам приложений и игр с удобным голосовым управлением. Кристально чистый объемный звук Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS и мощные динамики 2?10 Вт обеспечивают глубокий, насыщенный звук для полного погружения в любой контент. Полный набор современных интерфейсов Все необходимые подключения — 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптический выход ( Optical Out ) и CI+ слот. Для удобного беспроводного подключения доступны Bluetooth и Wi-Fi . Стильный и надежный дизайн Металлическая рамка чёрного цвета придаёт премиальный вид и гарантирует долговечность. Крепление VESA 100?200 мм позволит легко установить телевизор на стену. Почему выбирают Xiaomi A 2026 50"? Большой 50-дюймовый экран для максимального погружения Высокое качество изображения и плавность движения Умный Android TV с широкими возможностями Объёмный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный дизайн и удобное настенное крепление Выбирайте Xiaomi A 2026 50" — комфорт и качество в каждой детали!

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A 50 2026 (L50MB-ARU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный видеовход, компонентный видеовход, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт телевизор Xiaomi A 2026 50" (L50MB-ARU) Насладитесь превосходным качеством изображения и звука с этим стильным 50-дюймовым телевизором от Xiaomi. Идеальное решение для просторных комнат и тех, кто ценит комфорт и функциональность. Яркое 4K UHD изображение с максимальной четкостью 50-дюймовый экран с разрешением 4K UHD (3840?2160) обеспечивает живое и детализированное изображение. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен. Широкие углы обзора 178°/178° сохраняют насыщенность и контрастность при просмотре с разных позиций. Мощный и быстрый Android TV с обширными возможностями Телевизор оснащён современным четырёхъядерным процессором Quad Core A55 и графическим ускорителем Mali G52 MC1 для быстрой и стабильной работы. Операционная система Android TV открывает доступ к тысячам приложений и игр с удобным голосовым управлением. Кристально чистый объемный звук Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS и мощные динамики 2?10 Вт обеспечивают глубокий, насыщенный звук для полного погружения в любой контент. Полный набор современных интерфейсов Все необходимые подключения — 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптический выход ( Optical Out ) и CI+ слот. Для удобного беспроводного подключения доступны Bluetooth и Wi-Fi . Стильный и надежный дизайн Металлическая рамка чёрного цвета придаёт премиальный вид и гарантирует долговечность. Крепление VESA 100?200 мм позволит легко установить телевизор на стену. Почему выбирают Xiaomi A 2026 50"? Большой 50-дюймовый экран для максимального погружения Высокое качество изображения и плавность движения Умный Android TV с широкими возможностями Объёмный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный дизайн и удобное настенное крепление Выбирайте Xiaomi A 2026 50" — комфорт и качество в каждой детали!
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Отзывы


Купить Телевизор Xiaomi TV A 50 2026 (L50MB-ARU) - по цене 26700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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